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Блюменталь закликав судноплавні компанії відмовитися від російського дизеля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Блюменталь закликав судноплавні компанії відмовитися від російського дизеля
Сенатор-демократ Річард Блюменталь зажадав розвернути танкери з російським дизелем до прибуття в США
фото: Reuters

Американський політик пригрозив перевізникам юридичними наслідками через постачання пального з РФ

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь закликав судноплавні компанії розвернути танкери, які перевозять російське дизельне пальне до американських портів. Політик заявив, що такі постачання порушуватимуть законодавство Сполучених Штатів, а дозвіл Міністерства фінансів США не звільнить перевізників від відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Блюменталя в соціальній мережі X.

Сенатор звернувся до компаній, чиї судна транспортують російське пальне до США, та закликав їх змінити маршрути до прибуття в американські порти. «Змініть курс, поки ще є час», – наголосив Блюменталь.

Особливу увагу політик приділив танкеру Agioi Fanendes під прапором Мальти, який, за його інформацією, перевозить майже 40 тис. тонн російського дизельного пального.

Сенатор повідомив, що судно залишило російський порт 22 жовтня. Станом на 24 жовтня його заявленим пунктом призначення був порт Нью-Йорка і Нью-Джерсі. Очікувана дата прибуття танкера – 7 листопада.

Блюменталь надіслав листа керуючому директору грецької судноплавної компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (Eastmed) Атанасіосу Мартіносу. У зверненні він зажадав розвернути судно та не допустити доставлення російського пального до США.

Крім того, сенатор встановив для компанії термін до 31 жовтня, щоб надати інформацію про учасників операції. Зокрема, він попросив назвати продавця та покупця дизеля, фрахтувальника судна, страховика, оператора портового термінала, а також компанію, відповідальну за подальший розподіл пального.

Окремо Блюменталь поцікавився, чи отримувала Eastmed будь-які вказівки від Міністерства фінансів США або інших федеральних відомств щодо перевезення російського дизеля.

Свою вимогу сенатор обґрунтував законом Ending Importation of Russian Oil Act, ухваленим у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Законодавство США передбачає заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного пального.

Водночас Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію №135, яка дозволяє певні операції, пов'язані з російським дизелем. Блюменталь поставив під сумнів можливість використання цього документа для постачання пального до американських портів.

На переконання сенатора, рішення виконавчої влади не може скасувати законодавчу заборону, встановлену Конгресом. «Президент, можливо, видав ліцензію для сприяння цій операції, але лише Конгрес може зробити її юридично чинною», – йдеться в листі Блюменталя.

Політик наголосив, що судноплавні компанії мають самостійно оцінювати правові ризики перевезення російського пального. За його словами, наявність адміністративного дозволу не гарантує звільнення від юридичної відповідальності.

«Розверніться, поки ще є час. Якщо ви доставите дизель, ви порушите цілком однозначний закон, ухвалений у 2022 році, який забороняє імпорт російського пального. Жоден президент не може одноосібно скасувати закон», – заявив сенатор.

Нагадаємо, Трамп розблокував постачання російського дизеля на світові ринки. Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з пальним російського походження до 7 квітня 2027 року.

Згодом американські політики розкритикували домовленість, заявивши, що вона послаблює економічний тиск на Москву та може допомогти Росії продовжувати війну.

До слова, нафтопереробні заводи Росії збільшили виробництво дизельного пального після того, як російські компанії отримали дозвіл на експорт у межах домовленості з президентом США Дональдом Трампом. У другій половині жовтня добовий випуск наблизився до 180 тис. тонн.

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Теги: Сенат США дизельне пальне росія Дональд Трамп путін

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