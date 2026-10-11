У Володимирській області РФ атаковано дата-центр «Яндекса»

Після вибухів перестали працювати кілька сервісів компанії

Вночі 11 жовтня у Володимирській області Росії пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, було уражено дата-центр компанії «Яндекс». Об'єкт із потужністю 50 МВт, розрахований на 2 880 IT-стійок, є критичним елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Унаслідок ураження центру обробки даних у зонах доступності Yandex Cloud зафіксовано масштабний технічний колапс. Повністю або частково припинили роботу понад 80 ключових сервісів та компонентів системи. Серед них – популярні користувацькі продукти «Яндекс Аліса», «Яндекс Музика», «Яндекс Дом» та «Яндекс Телемост».

Крім того, паралізовано роботу всієї хмарної та корпоративної екосистеми: обчислювальних мереж, баз даних (PostgreSQL, ClickHouse, YDB), сервісів штучного інтелекту й аналітики (YandexGPT API, SpeechKit, DataLens), а також інструментів розробки, безпеки й корпоративного управління, включаючи Tracker, Wiki, Forms та Cloud Console.

Як відомо, вночі 25 вересня у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Також вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Крім того, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.