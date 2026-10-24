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Російський ВПК переносить виробництво до Китаю: причина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російський ВПК переносить виробництво до Китаю: причина
Виробництво шахедів
фото з відкритих джерел

Перенесення виробництва до Китаю є вимушеним кроком для РФ через санкції

Російські компанії, які забезпечують військово-промисловий комплекс РФ, розпочали активне перенесення виробничих потужностей на територію Китаю. Про це йдеться в доповіді американського дослідницького центру C4ADS, присвяченій військово-технічному співробітництву між Москвою та Пекіном, передає «Главком».

Зокрема, виробник мікроелектроніки «Елемент», який перебуває під санкціями США з 2022 року, запустив збірку чипів у КНР, зареєструвавши щонайменше чотири дочірні структури. Про плани спільного випуску верстатів із китайською Baoji Machine Tool Group заявляв і завод «СтанкоМашСтрой», чий власник зареєстрував у КНР компанію Shaanxi Stermasi Technology.

Крім того, розширити присутність у Китаї прагне й російська влада: за даними ЗМІ, «Об'єднана мікроелектронна компанія» розглядала купівлю часток у китайських фабриках для забезпечення доступу до випуску мікросхем.

Аналітики зазначають, що таке співробітництво є вимушеним кроком для РФ, яка через санкції та війну проти України не здатна самостійно забезпечити потреби оборонного сектору.

Водночас у довгостроковій перспективі вигода залишається у Китаю, який отримує доступ до російських розробок. Експерти наголошують, що Пекін продовжуватиме поглиблювати кооперацію, доки це не створює прямих загроз його економічним інтересам та ризиків запровадження суворих вторинних санкцій з боку США та Європи.

Нагадаємо, китайські військові отримали можливість перейняти російський досвід використання ударних безпілотників під час масштабних маневрів на території РФ. Російська армія застосовує такі апарати для атак по Україні. 

За інформацією The Telegraph, Росія навчала китайських військових використовувати реактивні дрони, які російська армія застосовує у війні проти України. Навчання «Центр-2026» стали майданчиком для передавання бойового досвіду між військовими двох держав.

Теги: Китай росія озброєння

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