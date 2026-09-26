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На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ
Підприємство має стратегічне значення для військової логістики Кремля
фото: соцмережі

Ільський НПЗ – один із провідних нафтопереробних заводів на півдні Росії потужністю 6,6 млн тонн нафти на рік

У Краснодарському краї Росії дрони знову атакували Ільський нафтопереробний завод – на його території спалахнула пожежа, а атака, за даними каналу, ще триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ та osint-канал Astra.

Історія майданчика сягає 1980 року: тоді тут запустили виробництво дорожнього й покрівельного бітуму. У 2020 році на заводі запустили установку ЕЛОУ-АТ-6, після чого сумарна потужність зросла більш ніж удвічі – до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод, який офіційно носить ім'я А. А. Шамара, розташований у станиці Ільській Сєверського району Краснодарського краю, приблизно за 50 км від Краснодара, і має шість технологічних установок первинної переробки нафти.

На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ фото 1

Примітно, що, за даними самого підприємства, воно не випускає автомобільний бензин і дизельне пальне – основна продукція заводу: стабільний газовий бензин, дистилят газового конденсату та мазут.

На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ фото 2

Паливний хаб для армії РФ

Завод має стратегічне значення для військової логістики Кремля і постачає паливо для угруповань, які ведуть бойові дії на півдні України, а також для військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Головне управління розвідки Міноборони України називало Ільський НПЗ підприємством, яке живить ресурсами російську війну проти України.

На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ фото 3

Близькість до чорноморських портів Новоросійська і Тамані робить підприємство важливим вузлом – паливо звідти відправляють ешелонами ближче до лінії фронту, яка проходить приблизно за 360 км. Через міжнародні санкції Росія не може швидко замінити чи відремонтувати ключове обладнання установок первинної переробки, тому кожен влучний удар паралізує роботу заводу надовго.

На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ фото 4

Не перша атака

Ільський НПЗ регулярно стає ціллю безпілотників:

  • травень 2023 року – перший задокументований удар по підприємству;
  • лютий 2025 року – Сили оборони вразили завод, спалахнула масштабна пожежа;
  • 7 вересня 2025 року – спецоперація вивела з ладу ключовий об'єкт, від якого залежала робота НПЗ;
  • 1 січня 2026 року – дрони атакували завод одночасно з нафтобазою в Калузькій області;
  • 17 лютого 2026 року – пожежа охопила близько 700 кв. м, її гасили два дні;
  • 2 червня 2026 року – атака стала, за підрахунками osint-каналів, щонайменше 16-ю від початку повномасштабної війни;
  • 10 липня 2026 року – після атаки безпілотників на території НПЗ виникла пожежа;
  • 8 серпня 2026 року – операцію провели оператори Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) у межах deep strike-кампанії на території Росії; у ГУР зазначили, що завод забезпечує ресурсами російську воєнну машину, але масштабів пошкоджень не розкрили.
На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ фото 5


За підрахунками osint-каналу ASTRA, ще у червні поточна серія ударів налічувала щонайменше 16 епізодів від початку повномасштабного вторгнення. З огляду на подальші атаки нинішній удар орієнтовно є вже 19-ю за ліком.

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Нагадаємо, у ніч на 2 червня 2026 року Генштаб ЗСУ підтвердив одночасне ураження Ільського НПЗ, зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» та корабля в тимчасово окупованому Криму.

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Теги: пожежа нафта росія санкції бензин завод пальне дизельне пальне

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