Україна планує перенести пункти пропуску за кордон через обстріли РФ

Росія атакувала жекілька пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією

Україна опрацьовує можливість створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав

Україна планує перенести окремі пункти пропуску на територію сусідніх країн, щоб убезпечити логістику від російських обстрілів. Йдеться про створення спільних пунктів пропуску за межами України. Про це заявив перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач на Форумі економічної стійкості, пише «Главком».

«Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни», – сказав Деркач.

За його словами, створення таких спільних пунктів пропуску дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це стане можливим завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже працюють кілька спільних пунктів пропуску. Також Україна розглядає можливість такого формату співпраці з Молдовою. За словами заступника міністра, відповідні можливості наразі опрацьовують із кожною сусідньою країною.

Ініціатива пов'язана з російськими ударами по українській прикордонній інфраструктурі. Перенесення частини процедур на територію сусідніх держав має стати альтернативою для збереження стабільної роботи транспортних коридорів.

Нагадаємо, що робота пунктів пропуску на кордоні України призупинятиметься під час повітряних тривог у районах, де існує загроза російського удару.