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Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні

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Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні
Китайський основний бойовий танк під час навчань «Центр-2026» у Челябінській області Росії
фото: The Telegraph

Москва передає Пекіну бойовий досвід, здобутий під час вторгнення в Україну

Китайські військові отримали можливість перейняти російський досвід використання ударних безпілотників під час масштабних маневрів на території РФ. Російська армія застосовує такі апарати для атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією британського видання, Росія навчала китайських військових використовувати реактивні дрони, які російська армія застосовує у війні проти України. Навчання «Центр-2026» стали майданчиком для передавання бойового досвіду між військовими двох держав.

Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні фото 1

Чого китайські військові могли навчитися в Росії

Навчання «Центр-2026» відбувалися з 28 вересня до 3 жовтня на полігоні в Челябінській області. Китай направив на маневри військовий контингент, який долучився до відпрацювання спільних дій із російськими підрозділами.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські військові, ймовірно, навчали китайських колег інтегрувати сучасні безпілотні та протидронові системи в наземні операції. Аналітики вважають, що китайська сторона могла отримати досвід застосування FPV-дронів, використання наземних роботизованих комплексів, протидії безпілотникам і ведення бойових дій малими штурмовими групами.

Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні фото 2

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов 2 жовтня заявив, що під час маневрів використали близько 700 одиниць техніки, понад 600 безпілотних літальних апаратів і більш як 60 наземних роботизованих комплексів. Російські та китайські військові відпрацьовували спільне розгортання сил і маневрування.

Москва заявляла, що під час навчань враховували досвід війни проти України. Саме на українському фронті безпілотники стали одним із ключових засобів розвідки та ураження цілей, а протидія їм – важливою частиною бойової підготовки.

Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні фото 3

Росія демонструє реактивні безпілотники

Реактивні дрони відрізняються від апаратів із поршневими двигунами вищою швидкістю польоту. Це ускладнює їх перехоплення, особливо для засобів протиповітряної оборони, розрахованих на повільніші цілі.

Під час «Центру-2026» російські військові показали нові реактивні модифікації ударних безпілотників сімейства «Герань». За оцінкою ISW, Росія розширює застосування таких апаратів, намагаючись підвищити швидкість і результативність повітряних атак.

Зокрема, російський військово-промисловий комплекс розвиває моделі «Герань-4» та «Герань-5». Українська розвідка повідомляла про вдосконалення «Герань-4», зокрема систем навігації та бойової частини. За даними ISW, у новішій модифікації китайський двигун замінили на російський, виготовлений у спеціальній економічній зоні «Алабуга».

Ці зміни свідчать про намагання Росії розширити власне виробництво та зменшити залежність від іноземних комплектувань. Водночас співпраця з Китаєм залишається важливим елементом розвитку російських безпілотних технологій.

Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні фото 4

Китайські технології у російських дронах

Військові контакти Москви й Пекіна розвиваються не лише через спільні навчання. Раніше міжнародні медіа повідомляли про участь китайських фахівців у розробленні російських безпілотників і постачання комплектовання для їхнього виробництва.

Reuters писало про співпрацю китайських експертів із російським виробником «Купол». За даними агентства, фахівці з Китаю відвідували підприємство та брали участь у роботі над військовими безпілотниками. 

Китайські комплектовання також виявляли в російських безпілотниках. За даними ISW, одна з модифікацій «Герань-4» мала двигун китайського походження, який згодом замінили на російський. Це показує, що співпраця охоплює як технологічні рішення, так і військову підготовку.

Нагадаємо, Росія дедалі активніше застосовує реактивні безпілотники для ударів по Україні. «Главком» раніше писав, як такі апарати використовують для виснаження української протиповітряної оборони.

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Теги: розвідка росія армія Китай військові технології

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