Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський відеосервіс вирізав із іноземних серіалів критику Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський відеосервіс вирізав із іноземних серіалів критику Путіна
Політична цензура склала приблизно 12 годин і охопила теми війни в Україні
фото: Getty Images

Цензура зачепила щонайменше 200 із 462 серіалів платформи

Російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

За даними аналізу, цензура зачепила щонайменше 200 із 462 серіалів платформи, з яких вирізали загалом близько 75 годин відео. Політична цензура склала приблизно 12 годин і охопила теми війни в Україні, ПВК «Вагнер», зв'язків із «Талібаном», радянської історії та суспільних рухів.

Сервіс, який є дистриб'ютором HBO, Showtime, AMC та Warner Bros., також коригує дубляж за спеціальними інструкціями для партнерських студій, змінюючи значення слів та вилучаючи небажані фрази, після чого оновлені версії потрапляють і на інші майданчики, такі як Okko та «Кинопоиск».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив свою тезу про те, що українці та росіяни начебто є «одним народом». 

«Це народ, який нам дуже близький. Останні генетичні дослідження показують, що це один народ – росіяни та українці», – сказав Путін.

Також Путін заявив, що території України, які захопила Росія, нібито є «історичними землями» РФ. Він стверджує, що Києву «недоречно говорити про втрату цих територій». «Втрачені Києвом землі – це не їхня територія, це історичні землі Росії», – заявив Путін.

За словами диктатора, жителі Донбасу та так званої «Новоросії» нібито проголосували за «возз’єднання» з Росією. На цій підставі він заперечив, що Україна має підстави говорити про територіальні втрати.

Теги: росія серіал путін цензура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін уміло маніпулює Трампом
CNN: Трамп бачить мирну угоду, а Путін – перемогу для Росії у війні
Сьогодні, 00:11
Американський сенатор розкритикував Трампа через політику щодо України
Путін водить Трампа за ніс. Сенатор-республіканець зробив гучне попередження
21 жовтня, 09:04
Наразі невідомо, чи погодиться Росія розглядати запропоновану угоду
Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає
20 жовтня, 20:40
Підприємство окупантів забезпечує випуск різних видів пального, зокрема авіаційного
Українські дрони вразили завод «Газпрому» за 2,4 тис. км від кордону (відео)
16 жовтня, 15:37
Президент США Дональд Трамп
Маяк, що згас: як Трамп знищив репутацію Америки
10 жовтня, 19:06
Витрати регіонів на вербування контрактників зростають
Росія вигадала новий спосіб вербування на війну: аналітики розкрили деталі
8 жовтня, 23:25
Том Круз є відомим актором Голлівуду, він грав у серії фільмів «Місія нездійсненна»
«Це було чудово». Том Круз пригадав про свої візити до РФ та заговорив російською
7 жовтня, 13:44
Суд конфіскував грошові кошти Олексія Копайгородського
У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення
5 жовтня, 13:09
Водночас домовленості про конкретні параметри переговорів публічно не оголошувалися
Кремль анонсував переговори України, США та Росії
25 вересня, 15:03

Соціум

Російський відеосервіс вирізав із іноземних серіалів критику Путіна
Російський відеосервіс вирізав із іноземних серіалів критику Путіна
У Тибеті стався потужний землетрус: загинули щонайменше 16 людей
У Тибеті стався потужний землетрус: загинули щонайменше 16 людей
В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»
В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»
Убивство російського художника-критика Путіна. У Польщі затримано другого підозрюваного
Убивство російського художника-критика Путіна. У Польщі затримано другого підозрюваного
У Німеччині затримано українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
У Німеччині затримано українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Хусити заявили про удар по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії
Хусити заявили про удар по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
137K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
94K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Вчора, 15:31
Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення
Вчора, 14:56
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Вчора, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Вчора, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Вчора, 13:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua