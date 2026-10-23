Російський відеосервіс вирізав із іноземних серіалів критику Путіна

Цензура зачепила щонайменше 200 із 462 серіалів платформи

Російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

За даними аналізу, цензура зачепила щонайменше 200 із 462 серіалів платформи, з яких вирізали загалом близько 75 годин відео. Політична цензура склала приблизно 12 годин і охопила теми війни в Україні, ПВК «Вагнер», зв'язків із «Талібаном», радянської історії та суспільних рухів.

Сервіс, який є дистриб'ютором HBO, Showtime, AMC та Warner Bros., також коригує дубляж за спеціальними інструкціями для партнерських студій, змінюючи значення слів та вилучаючи небажані фрази, після чого оновлені версії потрапляють і на інші майданчики, такі як Okko та «Кинопоиск».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив свою тезу про те, що українці та росіяни начебто є «одним народом».

«Це народ, який нам дуже близький. Останні генетичні дослідження показують, що це один народ – росіяни та українці», – сказав Путін.

Також Путін заявив, що території України, які захопила Росія, нібито є «історичними землями» РФ. Він стверджує, що Києву «недоречно говорити про втрату цих територій». «Втрачені Києвом землі – це не їхня територія, це історичні землі Росії», – заявив Путін.

За словами диктатора, жителі Донбасу та так званої «Новоросії» нібито проголосували за «возз’єднання» з Росією. На цій підставі він заперечив, що Україна має підстави говорити про територіальні втрати.