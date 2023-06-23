Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній

Під час зустрічі в Лондоні Герман Галущенко та Лумініца Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації допомоги українському енергосектору

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з головою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску у межах Конференції з відновлення України у Лондоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак. Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв'язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак - незаплановані доходи їхніх гравців», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску повідомив про готовність розглянути цю ініціативу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час зустрічі в Лондоні Галущенко та Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних планів.

Зазначимо, першою рішення про спрямування 10%, або 12 млн євро, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).

Нагадаємо, що ережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України.