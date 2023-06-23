Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній
Герман Галущенко та голова МЗС Румунії Лумініція Одобеску
фото: Міністерство енергетики України

Під час зустрічі в Лондоні Герман Галущенко та Лумініца Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації допомоги українському енергосектору

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з головою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску у межах Конференції з відновлення України у Лондоні.

«Сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак. Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв'язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак - незаплановані доходи їхніх гравців», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску повідомив про готовність розглянути цю ініціативу.

Під час зустрічі в Лондоні Галущенко та Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних планів.

Зазначимо, першою рішення про спрямування 10%, або 12 млн євро, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).

Нагадаємо, що ережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України.

Теги: Герман Галущенко Румунія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Сьогодні, 09:11
Європейські офіційні особи обговорювали пропозицію про навчання українських пілотів у Румунії
Навчання українських пілотів: Politico назвало країну, де тренуватимуться ЗСУ
21 червня, 22:02
Українські прикордонники заблукали і випадково опинилися в Румунії
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
19 червня, 06:35
Роботи з будівництва аеропорту розпочалися навесні 2020 року і коштували близько €140 мільйонів
Румунія вперше за 50 років відкрила новий аеропорт
15 червня, 14:24
Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, Румунія хоче обмежети імпорт ще 10 продуктів
Румунія хоче продовжити обмеження імпорту зерна з України
15 червня, 13:33
Посол Румунії в Кенії Драгош Віорел Тігау
Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії
11 червня, 03:39
Вартість однієї батареї з комплектом ракет – близько $1 млрд
Зеленський розповів, скільки Україні треба Patriot, щоб закрити небо
3 червня, 16:58
Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня
Підвищення тарифів на електроенергію: чи передбачається другий етап
31 травня, 16:21
У Румунії пошили футболку та увійшли до Книги Рекордів Гіннеса
Румуни створили величезну футболку з перероблених пластикових пляшок (відео)
29 травня, 20:07

Економіка

Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній
Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму
Поляки будують нову трасу до кордону з Україною: подробиці
Поляки будують нову трасу до кордону з Україною: подробиці
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти
Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
26K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
21K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
21K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
13K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту