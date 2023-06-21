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Навчання українських пілотів: Politico назвало країну, де тренуватимуться ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навчання українських пілотів: Politico назвало країну, де тренуватимуться ЗСУ
Європейські офіційні особи обговорювали пропозицію про навчання українських пілотів у Румунії
фото ілюстративне

Партнери ще не вирішили питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.

Західні держави розглядають Румунію, як можливе місце для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico.

«Зокрема, група працює над укладенням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії», – йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що Lockheed Martin, яка виробляє F-16, проводитиме навчання. Подробиці про навчальну програму з'являлися поступово відтоді, як минулого місяця її підтримав президент США Джо Байден.

Нідерланди і Данія очолюють багатонаціональні зусилля з навчання, але партнери ще не вирішили питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.

«Європейські офіційні особи не підтвердили і не спростували, що обговорюється пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії. Представник міністерства оборони Нідерландів сказав тільки, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі. Але дискусія про те, яка країна пожертвує літаки, ще не врегульована», – пише Politico.

Як повідомлялося, Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.

Теги: Румунія Данія навчання президент винищувач ЗСУ літак

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