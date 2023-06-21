Навчання українських пілотів: Politico назвало країну, де тренуватимуться ЗСУ
Партнери ще не вирішили питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.
Західні держави розглядають Румунію, як можливе місце для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico.
«Зокрема, група працює над укладенням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії», – йдеться у матеріалі.
Видання повідомляє, що Lockheed Martin, яка виробляє F-16, проводитиме навчання. Подробиці про навчальну програму з'являлися поступово відтоді, як минулого місяця її підтримав президент США Джо Байден.
Нідерланди і Данія очолюють багатонаціональні зусилля з навчання, але партнери ще не вирішили питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.
«Європейські офіційні особи не підтвердили і не спростували, що обговорюється пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії. Представник міністерства оборони Нідерландів сказав тільки, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі. Але дискусія про те, яка країна пожертвує літаки, ще не врегульована», – пише Politico.
Як повідомлялося, Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.
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