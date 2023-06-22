Мережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України

Першими членами-засновниками Ініціативи стали найбільші українські енергетичні компанії – Група ДТЕК, «Нафтогаз» та «Укренерго»

Мережа Глобального договору ООН (ГД ООН) для України оголошує про створення Енергетичної ініціативи України – глобальної міжгалузевої коаліції, покликаної прискорити відновлення енергетичної галузі України. Про це йдеться в повідомленні Глобального договору ООН.

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«Енергетична ініціатива України має на меті координувати зусилля всіх зацікавлених сторін, які бажають допомогти у відновленні й довгостроковій трансформації галузі. Ініціатива об'єднує зацікавлених партнерів – від постачальників до інвесторів – для налагодження зв'язків між місцевими учасниками та міжнародними партнерами, для розбудови сталої енергетичної галузі України, надання експертних знань і прискорення залучення капіталу», - йдеться в ньому.

Зазначається, що першими членами-засновниками Ініціативи стали найбільші українські енергетичні компанії – Група ДТЕК, «Нафтогаз» та «Укренерго».

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В повідомленні підкреслили, що за оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться 5,7 мільярдів доларів США, а на повне відновлення до 2033 року – до 47 мільярдів доларів США.

Виконавча директорка Мережі Глобального договору ООН для України Тетяна Сахарук вітає створення Енергетичної ініціативи України.

«Енергетична галузь України має стати рушієм економічного відновлення і модернізації країни. Однак наша енергетична інфраструктура залишається суттєво пошкодженою, і агресія росії проти цивільної інфраструктури все ще триває. Ця галузь потребує негайних та інтенсивних кроків з відновлення для того, щоб Україна не лише вижила, але й процвітала», - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що 21 червня США оголосили, що в тому числі проінвестують понад 520 млн дол, щоб допомогти Україні переформувати енергомережі, третина з яких була знищена росією.