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Мережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Мережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України
«Енергетична галузь України має стати рушієм економічного відновлення і модернізації країни»
фото з відкритих джерел

Першими членами-засновниками Ініціативи стали найбільші українські енергетичні компанії – Група ДТЕК, «Нафтогаз» та «Укренерго»

Мережа Глобального договору ООН (ГД ООН) для України оголошує про створення Енергетичної ініціативи України – глобальної міжгалузевої коаліції, покликаної прискорити відновлення енергетичної галузі України. Про це йдеться в повідомленні Глобального договору ООН.

«Енергетична ініціатива України має на меті координувати зусилля всіх зацікавлених сторін, які бажають допомогти у відновленні й довгостроковій трансформації галузі. Ініціатива об'єднує зацікавлених партнерів – від постачальників до інвесторів – для налагодження зв'язків між місцевими учасниками та міжнародними партнерами, для розбудови сталої енергетичної галузі України, надання експертних знань і прискорення залучення капіталу», - йдеться в ньому.

Зазначається, що першими членами-засновниками Ініціативи стали найбільші українські енергетичні компанії – Група ДТЕК, «Нафтогаз» та «Укренерго».

В повідомленні підкреслили, що за оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться 5,7 мільярдів доларів США, а на повне відновлення до 2033 року – до 47 мільярдів доларів США.

Виконавча директорка Мережі Глобального договору ООН для України Тетяна Сахарук вітає створення Енергетичної ініціативи України.

«Енергетична галузь України має стати рушієм економічного відновлення і модернізації країни. Однак наша енергетична інфраструктура залишається суттєво пошкодженою, і агресія росії проти цивільної інфраструктури все ще триває. Ця галузь потребує негайних та інтенсивних кроків з відновлення для того, щоб Україна не лише вижила, але й процвітала», - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що 21 червня США оголосили, що в тому числі проінвестують понад 520 млн дол, щоб допомогти Україні переформувати енергомережі, третина з яких була знищена росією.

Теги: Україна інфраструктура Укренерго

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