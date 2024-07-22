Шахрайство на $3 млрд: Nestle звинувачено в неправомірній фільтрації забрудненої води

Результати розслідування стверджують, що джерела мінеральної води у Франції були забруднені фекаліями, бактеріями Escherichia coli та пестицидами

Компанія Nestle у Франції фільтрує забруднену воду забороненими методами, а потім продає її як «природну мінеральну воду». Про це свідчить розслідування Mediapart.

Результати розслідування стверджують, що джерела мінеральної води у Франції були давно забруднені: фекаліями, бактеріями Escherichia coli та пестицидами. Nestle незаконно фільтрувала воду та продавала її як «природну мінеральну воду».

Mediapart пише, що сума шахрайства за останні 15 років складає €3 млрд.

«Nestle, очевидно, десятиліттями продавала мільярди пляшок води, яка не мала нічого спільного з «природною мінеральною водою» : у Франції, Європі і навіть у всьому світі, а споживачі були зовсім не в курсі», – зауважує Інгрід Крагл з foodwatch France.

Нагадаємо, що продуктова компанія Nestle через розпочату Росією війну на території України припиняє розробку і присутність більшості брендів в РФ. У компанії заявили, що не будуть отримувати прибуток в Росії і відповідно не будуть платити ніяких податків в цій країні в майбутньому. У разі будь-якого прибутку він буде переданий організаціям гуманітарної допомоги, заявили в швейцарській компанії.