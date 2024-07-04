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Житомирські Мальдіви: чому варто поїхати на вихідні (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Житомирські Мальдіви: чому варто поїхати на вихідні (фото)
Покинутий гранітний кар'єр приваблює тисячі туристів з усієї України
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Місцеві жителі не у захваті від напливу туристів та побоюються, що кар'єр незабаром перетвориться на сміттєзвалище

Білосніжні скелі, що омиваються бірюзовою водою, на тлі смарагдового лісу – такий краєвид відкривається погляду мандрівників, які дісталися до Дружбівського кар'єру на Житомирщині. Цей покинутий гранітний кар'єр, що розкинувся неподалік селища Дружба, здобув славу «житомирського Памуккале» та приваблює тисячі туристів з усієї України, включаючи досвідчених дайверів. «Главком» розповідає про особливості відпочинку у цьому мальовничому куточку України.

Як дістатися з Києва до житомирських Мальдів

Кар'єр розташований неподалік смт Дружба, що в Олевському районі Житомирської області. Дістатися можна автомобілем або громадським транспортом. Дорога з Києва до Дружбівського кар'єру займає близько 3-3,5 години автомобілем. Маршрут пролягає через мальовничі поля соняхів та зелені ліси Житомирщини.

Парковка
Парковка
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Орієнтиром служить село Радовель, після якого починається мальовничий «тунель кохання» з дерев, що веде до кар'єру. На жаль, прямих автобусних маршрутів з Києва немає, але краса природи компенсує незручності дороги.

Дорога до кар'єру
Дорога до кар'єру
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Що чекає на туристів

Дружбівський кар'єр пропонує відпочинок на будь-який смак:

  • Купання та засмагання: бірюзова вода та білосніжні пляжі створюють атмосферу екзотичного курорту.
  • Дослідження підводного світу: дайвери можуть насолодитися унікальною флорою та фауною кар'єру.
  • Прогулянки скелями та лісом: мальовничі краєвиди та свіже повітря гарантовані.
Відпочивальники
Відпочивальники
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Багато відпочивальників приїжджають на Дружбівський кар'єр з наметами, щоб насолодитися природою та відпочинком на свіжому повітрі.

Нещодавно біля кар'єру з'явилися платні куполи з двома ліжками та видом на кар'єр, що пропонують більш комфортний варіант розміщення. Також на території є кілька безкоштовних пляжів з різними спусками до води, місця для паркування та встановлення наметів.

Намети
Намети
Фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Суперечки щодо майбутнього

Продаж кар'єру на аукціоні у березні 2023 року викликав бурхливі дискусії щодо його майбутнього. Одні вважають, що розвиток туристичної інфраструктури необхідний для комфорту відвідувачів та збереження природи, інші ж виступають проти будь-якого втручання, побоюючись, що це призведе до втрати унікальності місця.

Нагадаємо, на аукціоні з продажу державного підприємства «Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц» у смт Дружба на Житомирщині перемогла компанія зі статутним капіталом одна тисяча гривень.

Дружбівський кар’єр оцінили у 2 млн 800 тис. грн. Це вартість однокімнатної квартири в Києві. Однак новий власник отримав 24 будівлі та 132 га землі.

Переможцем стала ТОВ «Імуногенетика» зі статутним капіталом 1 тис. грн. Компанія зареєстрована у Броварах у 2019 році. Власниками є громадянин Ізраїлю Цацкін Георгій та прописаний в Броварах Коваль Дмитро.

Житомирські Мальдіви: чому варто поїхати на вихідні (фото) фото 1
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Реакція соціальних мереж

У соціальних мережах активно обговорюють Дружбівський кар'єр. Користувачі діляться захопленими відгуками та фотографіями, але також висловлюють стурбованість щодо збереження його чистоти та природної краси.

Колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе висловив своє обурення: «Ось чому у Житомирській області ніхто не додумався побудувати готель в цьому чудовому місці? Місцеві фінансові еліти десятиліттями витрачають свої гроші скрізь у світі, але не під носом! Головне – триматися подалі від дому. Це чистий злочин і кретинізм».

Пляж
Пляж
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua
  • Алла Олійник: «Вони б усе вирубали і каналізацію без очистки сюди поставили. Воно нам треба?»;
  • Залиште в спокої красиве місце. Вже і так все, що можна забудували, всі тільки про гроші думають, не про людей, не про природу. Аби хапнути побільше для себе;
  • Ірина Коцюба-Пацева: «Там вже є забудова, ресторан і пляжні місця. Цікаво, куди каналізація йде?»;
  • Олександр Сударкін: «Та хоч би туалети платні та смітники.... Паркування на траві просто, сміття скрізь, туалетів немає, води купити ніде. Також повний хаос у форматі «хто де лежить», бруд та відсутність топчанів».
Ліс
Ліс
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Місцеві жителі не у захваті від напливу туристів та побоюються, що кар'єр незабаром перетвориться на сміттєзвалище.

Вони закликають відпочивальників дотримуватися чистоти та відповідально ставитися до природи.

Перед тим, як вирушити на кар'єр, обов'язково візьміть із собою сміттєві пакети та приберіть за собою після відпочинку. Пам'ятайте, що збереження природної краси Дружбівського кар'єру залежить від кожного з нас.

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Теги: дороги вода пляжі відпочинок забудова сміття ресторан повітря втрати

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