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Як зміняться пенсії та мінімалка у 2025 році: прогноз Кабміну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як зміняться пенсії та мінімалка у 2025 році: прогноз Кабміну
Двоє представників уряду підтвердили, що в проєкті бюджету на 2025 рік не планується підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму
фото з відкритих джерел

За два роки повномасштабної війни загальний рівень бідності в Україні зріс у 1,5-1,7 раза

У бюджеті України на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати. Про це йдеться в матеріалі Oboz.ua.

«Це буде катастрофа», – каже про наслідки такого рішення докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

За два роки повномасштабної війни загальний рівень бідності в Україні зріс у 1,5-1,7 раза. Однак «глибока бідність» за той самий період збільшилася в понад п'ять разів. «Глибока бідність» означає, що доходи недостатні для задоволення фізіологічних потреб, оскільки люди змушені обмежувати себе в їжі. Серед тих, хто потрапляє до цієї категорію, є і пенсіонери, які живуть на мінімальні виплати.

Двоє представників уряду, з якими поспілкувалося видання, підтвердили, що в проєкті бюджету, щонайменше на 2025 рік, не планують підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

«Ми для вікових груп мінімальну пенсію підвищуємо окремим рішенням уряду. Тому для більшості мінімальна пенсія однаково зростатиме, але що стосується загального рівня мінімальної пенсії та мінімальної зарплати, на жаль, вони будуть заморожені», – сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Між тим, у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років.

Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

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Теги: зарплата гроші пенсіонери пенсія

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