Українці стали багатшими? Світовий банк потішив рейтингом

Наразі показник доходів України, оцінених банком, на душу населення становив $ 5070

Група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році. Про це повідомляє організація.

«Зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3%, після падіння на 28,8% у 2022 році) разом із постійним скороченням населення, яке впало більш ніж на 15% після вторгнення з боку Росії», – зазначає Світовий банк.

Попри те, що українська економіка значно постраждала від вторгнення Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%).

Раніше, показник доходів України, оцінених банком, на душу населення становив $4 270, наразі – $ 5 070.

Водночас Росія перейшла з категорії доходу вище середнього до категорії високого доходу. Економічна активність у Росії була під впливом значного зростання військової діяльності у 2023 році, тоді як зростання також сприяло відновлення торгівлі (+6,8%), фінансового сектора (+8,7%) та будівництва (+6,6%). Ці фактори призвели до зростання як реального (3,6%), так і номінального (10,9%) ВВП, а валовий національний дохід Росії Atlas на душу населення зріс на 11,2%.

Зауважимо, що група Світового банку розподіляє світові економіки на чотири групи доходу: низький, нижчий-середній, вище-середній і високий.

Нагадаємо, що у серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій збираються вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди може загрожувати дефолтом за цими зобов’язаннями.

Як повідомлялося, іноземні компанії, власники облігацій, планують тиснути на Україну, аби вона знову почала виплачувати відсотки за своїм боргом вже наступного року. Зазначимо, Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить $315 трлн.