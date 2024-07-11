Колишній одеський військком, який замість служби відпочивав на Сейшелах, постане перед судом

Встановлено, що він з 2 по 16 грудня 2022 року ухилявся від служби, надавши підроблений медичний документ про перебування на лікуванні.

Колишньому військкому інкримінують нез'явлення на службу, ухилення від військових обов’язків та використання підроблених документів

Завершено розслідування стосовно колишнього одеського військкома, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, 11 липня.

Встановлено, що він з 2 по 16 грудня 2022 року ухилявся від служби, надавши підроблений медичний документ про перебування на лікуванні.

19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікаря в оману та отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

У грудні 2022 – січні 2023 він відпочивав зі своєю сім'єю на Сейшелах і в Іспанії.

Йому інкримінують нез'явлення на службу, ухилення від військових обов’язків та використання підроблених документів.

Стороні захисту надано доступ до матеріалів справи.

Нині колишній одеський військком перебуває під вартою.

До суду вже скеровано обвинувальний акт стосовно військкома за фактом незаконного збагачення на понад 142 млн грн (стаття 368-5 Кримінального кодексу України). Також йому було повідомлено про підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (частина третя статті 27 частина третя статті 209 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

До слова, 30 квітня Оперативне командування «Південь» відреагувало на розслідування статків одеського воєнкома. Підозрюють, що воєнком незаконно став власником новісінького Mercedes-а, а його матір – щасливою власницею вілли з пальмами і басейном в Іспанії.