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Словаччина приєдналася до ініціативи Чехії з боєприпасами, але в окремий спосіб: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Словаччина приєдналася до ініціативи Чехії з боєприпасами, але в окремий спосіб: деталі
Також глава словацької держави запланував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

Президент: «Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах»

Словаччина все ж приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, однак зробила це не так, як інші країни. Про це розповів президент країни Петер Пеллегріні під час візиту до Чехії, цитують його агентства TASR та Pravda.

За його словами, Словаччина сприяє успіху чеської ініціативи своїми виробничими потужностями. Так, країна збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляють або відновлюють боєприпаси необхідних калібрів.

«Ми зробимо значний внесок за допомогою своїх виробничих потужностей для успіху чеської діяльності із закупівлі боєприпасів. Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів зрештою буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах», – зазначив Пеллегріні.

Також глава словацької держави запланував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться або цього тижня у Брюсселі під час Європейської ради, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Зазначимо, Словаччина на державному рівні не долучилася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Однак словацькі активісти вирішили самостійно зібрати гроші серед небайдужих громадян. У такий спосіб вдалося зібрати €4 млн.

До слова, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.  Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter.

«Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

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Теги: міністр Словаччина гроші активісти фінансування боєприпаси президент

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