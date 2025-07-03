Трамп заявляє, що «балувана» Японія може не отримати торговельну угоду зі США

Трамп: Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся

Дональд Трамп зазначає, що Японія та інші країни «настільки звикли 30-40 років користуватися нами, що їм дуже важко укласти угоду»

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у вівторок. Він додав, що Японія та інші країни «настільки звикли 30-40 років користуватися нами, що їм дуже важко укласти угоду».

Напередодні закінчення 90-денного мораторію на взаємні тарифи 9 липня, торговельні партнери США, зокрема Японія, намагаються домовитись про угоди, які могли б заспокоїти президента Трампа. Японський експорт у США потрапив під 24%-ве мито у квітні, коли Трамп розпочав глобальну тарифну політику, а згодом призупинив її на три місяці.

Коментар Трампа прозвучав на тлі візиту міністра закордонних справ Японії Такеші Івая до Вашингтона для зустрічі в форматі Quad із колегами з Австралії та Індії. Також минулого тижня японський переговорник з питань тарифів Рьосей Акадзава здійснив сьомий візит до США для проведення торговельних переговорів. Японія є ключовим торговельним партнером і союзником США в Східній Азії, хоча відносини між країнами були ускладнені агресивною тарифною політикою Трампа.

У вівторок Трамп також повідомив, що не планує продовжувати мораторій на мита після 9 липня.

«Я не думаю про продовження паузи», – заявив він, відповідаючи на запитання журналістів. «Деяким країнам ми навіть не дозволимо торгувати. Але в більшості випадків визначимо мито самі», – додав президент.

Напередодні Трамп звинуватив Японію у відмові купувати американський рис, проте це не відповідає фактам. За даними Бюро перепису населення США, у 2024 році Японія закупила американського рису на $298 млн, а у січні-квітні 2025 року – на $114 млн.

Незважаючи на це, Трамп повторив звинувачення. «Вони так потребують рису, але не купують його», – сказав президент, додавши, що японці також не купують американські автомобілі, заявивши: «Ми не продали їм жодної машини за 10 років».

За даними Японської асоціації імпортерів автомобілів, у 2024 році Японія імпортувала 16 707 американських автомобілів.

Трамп припустив, що Японія може зіткнутися з тарифною ставкою у розмірі 30-35% або іншою сумою, яку визначать США.

«Я напишу їм листа, де скажу: «Ми вдячні, але ви не виконуєте наших вимог, тому заплатите 30, 35 або іншу визначену нами суму», – заявив президент.

Наразі невідомо, чи японські офіційні особи повідомляли про наміри припинити закупівлі американського рису.

У середу заступник головного секретаря кабінету міністрів Японії Казухіко Аокі повідомив, що торговельні переговори тривають, і уряд знає про заяви Трампа, але відмовився їх коментувати.

«Японія продовжуватиме активно брати участь у щирих і чесних дискусіях, спрямованих на досягнення угоди, що принесе користь обом країнам», – зазначив він.

Торговельні переговори між Японією та США зайшли в глухий кут переважно через тарифи на автомобілі –один із ключових секторів японської економіки.

Японія сподівалась на зниження 25%-го тарифу на автомобілі, однак Трамп не погодився на це.

У середині червня прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе зустрівся з Трампом на саміті G7. Хоча вони домовились просувати переговори, прориву досягти не вдалося.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду з Соціалістичною Республікою В'єтнам після розмови з То Ламом, високоповажним генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму. Це буде велика угода про співпрацю між нашими двома країнами. Угода передбачає, що В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надсилаються на нашу територію, і 40% мита на будь-яку перевалку. Натомість В'єтнам зробить те, чого ніколи раніше не робив, – надасть США повний доступ до своїх ринків для торгівлі», – написав Трамп.