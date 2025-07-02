Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні
Республіканський конгресмен надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу
фото: The White house/Facebook

Конгресмени США вимагають екстреного брифінгу щодо призупинення військової допомоги Україні

Республіканський конгресмен Браян Фіцпатрік надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні. Фіцпатрік закликав до негайного відновлення поставок, наголосивши на ключовій ролі України у захисті демократичного світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Остапа Яриша.

«Українські солдати і пілоти не лише захищають свою батьківщину, вони тримають лінію оборони всього демократичного світу. У захисті свободи не може бути половинчастих заходів. Відвага України має бути підкріплена діями – США повинні, як завжди, відстоювати мир через силу», – йдеться у листі Фіцпатріка.

Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні фото 1
скріншот

До цього заклику приєднався інший республіканський конгресмен, Майкл МакКол. Він зазначив, що очолював зусилля щодо законопроєкту про додаткову допомогу Україні, щоб вона «нарешті мала зброю для відбиття жорсткої та неспровокованої атаки Росії». «Зараз саме час показати Путіну, що ми налаштовані серйозно. Це починається з забезпечення України зброєю, схваленої Конгресом, щоб примусити Путіна до переговорів», – заявив МакКол.

Із заявами також виступили демократи, серед них співголова комітету Сенату із закордонних відносин Джин Шагін. Вона висловила занепокоєння, зазначивши, що Президент Трамп лише минулого тижня пообіцяв знайти додаткові системи ППО для України, але голова Пентагону Піт Геґсет та його заступник Колбі, схоже, ігнорують президента. «Це безрозсудне рішення дозволяє Путіну ще більше водити за носа Трампа та вигравати час на полі бою», – підкреслила Шагін.

Від самого Дональда Трампа коментарів щодо цієї ситуації поки не було. Сьогодні в його розкладі не заплановано жодних публічних заходів.

Нагадаємо, наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Читайте також:

Теги: військова допомога США Україна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість жертв серед цивільного населення збільшилася на 37%
ООН: війна в Україні стає смертоноснішою для цивільних
30 червня, 18:16
Андрій Сибіга відповів на проросійські заяви Словаччини
Глава МЗС відреагував на заяву словацького колеги, який закликав пробачити РФ
30 червня, 10:38
30 червня – Всесвітній день соціальних мереж
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 червня, 00:05
Зустріч президентів України та США на саміті НАТО
Саміт НАТО. Україна отримала все, що було необхідно
26 червня, 10:31
Гринкевич наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози
Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України
25 червня, 06:32
Моше Асман висловив віру в те, що Дональду Трампу вдасться завершити війну між Росією та Україною та домогтися гарантій миру
Як зупинити війну? Головний рабин України дав пораду Трампу
17 червня, 18:26
Через війну на Близькому Сході підвищились ціни на нафту
Війна між Ізраїлем на Іраном. Зеленський вказав на перші негативні наслідки для України
14 червня, 13:58
Конгрес США підтримав скорочення фінансування закордонної допомоги
Конгрес США суттєво скоротив закордонну допомогу
13 червня, 12:45
Трамп: Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим
Трамп може ввести санкції проти РФ, але за однієї умови
7 червня, 04:58

Політика

Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні
Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні
Офіс президента пояснив, як скасування санкцій проти Сирії торкнулось обмежень Росії
Офіс президента пояснив, як скасування санкцій проти Сирії торкнулось обмежень Росії
Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа
Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа
Рютте висміяв Лаврова, який напророкував «крах» НАТО
Рютте висміяв Лаврова, який напророкував «крах» НАТО
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»
Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
242K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
12K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
9973
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
9628
Кадрова чистка в уряді: перелік змін

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua