Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні

Конгресмени США вимагають екстреного брифінгу щодо призупинення військової допомоги Україні

Республіканський конгресмен Браян Фіцпатрік надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні. Фіцпатрік закликав до негайного відновлення поставок, наголосивши на ключовій ролі України у захисті демократичного світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Остапа Яриша.

«Українські солдати і пілоти не лише захищають свою батьківщину, вони тримають лінію оборони всього демократичного світу. У захисті свободи не може бути половинчастих заходів. Відвага України має бути підкріплена діями – США повинні, як завжди, відстоювати мир через силу», – йдеться у листі Фіцпатріка.

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До цього заклику приєднався інший республіканський конгресмен, Майкл МакКол. Він зазначив, що очолював зусилля щодо законопроєкту про додаткову допомогу Україні, щоб вона «нарешті мала зброю для відбиття жорсткої та неспровокованої атаки Росії». «Зараз саме час показати Путіну, що ми налаштовані серйозно. Це починається з забезпечення України зброєю, схваленої Конгресом, щоб примусити Путіна до переговорів», – заявив МакКол.

Із заявами також виступили демократи, серед них співголова комітету Сенату із закордонних відносин Джин Шагін. Вона висловила занепокоєння, зазначивши, що Президент Трамп лише минулого тижня пообіцяв знайти додаткові системи ППО для України, але голова Пентагону Піт Геґсет та його заступник Колбі, схоже, ігнорують президента. «Це безрозсудне рішення дозволяє Путіну ще більше водити за носа Трампа та вигравати час на полі бою», – підкреслила Шагін.

Від самого Дональда Трампа коментарів щодо цієї ситуації поки не було. Сьогодні в його розкладі не заплановано жодних публічних заходів.

Нагадаємо, наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.