Один вчинок Макрона дуже розлютив Трампа – Financial Times

Financial Times: Трамп раптово залишив саміт G7, що викликало багато питань у інших світових лідерів

Очільник Білого дому Дональд Трамп був роздратований поїздкою президента Франції Еммануеля Макрона до Гренландії. Як повідомляє «Главком», про це написала британська газета Financial Times із посиланням на джерела серед держав-учасниць Групи семи (G7).

За її даними, невдоволення Макроном вплинуло на рішення Трампа достроково залишити саміт G7 у Канаді. У той же час неназваний британський чиновник заявив, що американський лідер просто втомився від «сімки».

Макрон відвідав Гренландію 15 червня для обговорення питань безпеки в Арктиці. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном. Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія – автономія у складі Данії – має приєднатися до США.

Трамп залишив саміт «сімки» 16 червня раніше запланованого терміну. Білий дім пояснив, що йому треба «встигнути вирішити безліч важливих питань». Пізніше президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

За словами президента США, раніше Еммануель Макрон припустив, що Трамп зробив «пропозицію» щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що могло б стати причиною його дострокового від'їзду з саміту G7. Проте, Дональд Трамп швидко відреагував на ці заяви у своєму дописі:

Згідно із даними Financial Times, достроковий від'їзд Трампа викликав занепокоєння серед інших членів G7. Як додала газета, вони побоюються, що американський президент може так само несподівано залишити саміт НАТО, який пройде в Гаазі наступного тижня.

До слова, у Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау.