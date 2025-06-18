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Трамп зробив гучну заяву про Іран та ядерну зброю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп зробив гучну заяву про Іран та ядерну зброю
Трамп: Весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що нинішня мета США – не просто припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, а досягнення повної перемоги

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію виступу Трампа в Білому домі, яку вів телеканал Newsmax.

Близько 22:15 за київським часом Трамп заявив, що протягом години має відбутися зустріч, присвячена ситуації навколо Ірану та Ізраїлю. Він уточнив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо Тегерана, однак має власне бачення подальших дій.

«Ситуація змінюється стрімко й може коливатися від однієї крайності до іншої», – зазначив американський лідер.

Крім того, Трамп висловив переконання, що Іран перебував «за кілька тижнів» від отримання ядерної зброї. Він наголосив, що його прихильники дотримуються принципу «Америка понад усе» і виступають проти того, щоб Іран став ядерною державою.

«Весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю», – застеріг Трамп і додав, що нинішня мета США – не просто припинення вогню, а досягнення повної перемоги.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

До слова, сенатор-демократ Марк Ворнер висловив здивування через жорстку риторику президента Дональда Трампа щодо Ірану, назвавши її «вкрай заплутаною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Так, я вважаю, що на початку він вчинив правильно, заявивши про підтримку права Ізраїлю на самооборону та водночас утримавшись від прямого втручання. Але в цілому ця ситуація для мене досить незрозуміла», – сказав Ворнер в ефірі CNN.

Теги: Дональд Трамп США ядерна зброя Іран

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