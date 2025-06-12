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«Я не відчуваю себе королем». Трамп прокоментував майбутні протести у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Я не відчуваю себе королем». Трамп прокоментував майбутні протести у США
Президент США: «Мені доводиться проходити через пекло, щоб отримати схвалення»
скріншот з відео

У Сполучених Штатах відбудуться масові протести проти політики Дональда Трампа та його команди

Президент США Дональд Трамп відреагував на заплановані протести «Без королів», які мають відбутися по всій країні. Американський лідер стверджує, що не відчуває себе королем, повідомляє «Главком».

«Я не відчуваю себе королем. Мені доводиться проходити через пекло, щоб отримати схвалення. Король сказав би: «Я не збираюся цього робити». Король ніколи не мав би мандату Каліфорнії, щоб навіть говорити, йому не довелося б дзвонити [спікеру Палати представників] Майку Джонсону і [лідеру більшості в Сенаті Джону] Тюну і казати: «Хлопці, ви маєте це зробити», і через роки ми це зробили. Ні, ні, ми не королі. Ми зовсім не королі», – каже Трамп, який у соціальних мережах вже називав себе королем після скасування програми платного в’їзду до Мангеттена в Нью-Йорку.

Президент США покликався на щойно підписану ним резолюцію Конгресу, яка скасовує правило штату Каліфорнія, що передбачало поступове припинення продажу нових автомобілів на газовому паливі до 2035 року. Каліфорнія вже заявила, що подасть до суду на адміністрацію Трампа через цей крок.

Нагадаємо, у суботу, 13 червня, у США заплановані масштабні акції протесту проти президента Дональда Трампа. Очікується, що участь у мітингу візьмуть мільйони людей. Організатори руху «Без королів» планують близько 1,5 тис. демонстрацій у містах по всій країні, за винятком Вашингтона, де має відбутися військовий парад. Він присвячений 250-річчю армії США та припадає на 79-й день народження Трампа.

Раніше президент США попередив протестувальників, що їх зустрінуть «дуже великою силою», якщо вони вийдуть на майбутній парад у Вашингтоні. За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних. У документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

До слова, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктує з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі. Ньюсом виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США.

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Теги: Дональд Трамп протест США

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