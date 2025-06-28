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Верховний суд дозволив Трампу скасовувати громадянство за правом народження

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Верховний суд дозволив Трампу скасовувати громадянство за правом народження
Адміністрація Трампа тлумачить 14-ту поправку до Конституції таким чином, що право на громадянство за місцем народження не поширюється на дітей іноземців
фото: Reuters

Верховний суд США урізав повноваження суддів, відкривши шлях для указу Трампа про громадянство за народженням

Верховний суд США ухвалив рішення, яке значно обмежує можливість суддів нижчих інстанцій призупиняти дію президентських указів на національному рівні. Це рішення, ухвалене в рамках гучної справи, пов'язаної з указом президента Дональда Трампа, який позбавляє більшість народжених у США дітей іноземців права на громадянство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bbc.

Адміністрація Трампа тлумачить 14-ту поправку до Конституції таким чином, що право на громадянство за місцем народження не поширюється на дітей іноземців, які перебувають у США незаконно, а також на тих, хто перебуває на законних, але тимчасових підставах (наприклад, за студентською чи туристичною візою).

Це нове трактування Конституції було негайно оскаржене в багатьох федеральних судах, які призупинили дію указу по всій країні. Тоді адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням терміново розглянути питання про те, чи можуть судді нижчих інстанцій взагалі виносити рішення, що поширюються на всю країну.

Наразі шість із дев'яти членів Верховного суду – консерватори, трьох з яких особисто призначив президент Трамп. Голоси суддів розділилися суворо за ідеологічною ознакою: ті троє, що були призначені президентами-демократами, публічно виступили проти позиції більшості, розкритикувавши ухвалене рішення.

Старша з ліберальних суддів Соня Сотомайор, призначена до Верховного суду у 2009 році президентом Обамою, зазначає: «Це рішення суду не можна розглядати інакше як відкрите запрошення уряду обходити норми Конституції. … Сьогодні від своєї життєво важливої ролі у цій боротьбі Суд відмовився. І президент «урочисто поглумився» над нашою Конституцією буквально розчерком пера».

Рішення Верховного суду торкнеться не лише указу про громадянство за народженням. В останні роки федеральні судді нерідко припиняли дію різних рішень президентів від обох партій, а тепер ця можливість буде сильно обмежена.

Президент Трамп назвав судове рішення своєю «гігантською перемогою», а генеральний прокурор країни Пем Бонді заявила, що воно має покласти край «нескінченному шквалу» тимчасових судових заборон, які заважають президенту ефективно керувати країною.

У той же час генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летісія Джеймс, чий штат входив до числа 19 штатів, які приєдналися до колективного позову проти указу Трампа, охарактеризувала рішення як «викликаюче глибоке розчарування» та «колосальну невдачу» для мільйонів сімей. Вона запевнила, що здаватися не збирається: «Це ще не кінець… моє серце розривається від болю за сім'ї, доля яких повисла на волосині і може бути повністю перевернута цим рішенням».Питання конституційності самого трампівського прочитання норми про громадянство за правом народження Верховний суд на цьому етапі не розглядав. Розгляди з цього приводу з високою ймовірністю також дійдуть до вищої судової інстанції країни, але в більш віддаленій перспективі, можливо, вже наступної сесії Верховного суду, що розпочнеться у жовтні.

14-та поправка до американської конституції, прийнята в 1868 році, надавала громадянство всім народженим у США особам, підлеглим її юрисдикції, що включало звільнених рабів. Досі одним з небагатьох винятків вважалися лише діти іноземних дипломатів.

Захисники 14-ї поправки наполягають, що надання громадянства країни за правом народження є однією з фундаментальних цінностей американського суспільства і практично не впливає на ситуацію з нелегальною імміграцією.

Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) США розпорядилося відновити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі. 

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Теги: Дональд Трамп мігранти США

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