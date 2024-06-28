Ракетний удар по Дніпру та призначення нового голови ДСНС. Головне за 28 червня

Окупанти атакували ракетою дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі

Ракетний удар по Дніпру, Кабмін призначив нового голову ДСНС, Міноборони підтвердило знищення центру космічного зв’язку у Криму. «Главком» склав добірку новин 28 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетний удар по Дніпру

Окупанти атакували ракетою дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі. На цей час відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених, з них одна дитина.

Зокрема, троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. У квартирах ймовірно заблоковані люди, як і в автівках навколо місця ракетної атаки.

В одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.

«Укрзалізниця» вироблятиме електроенергію

«Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

За словами пресслужби компанії, вона є однією з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, та відчуває суттєвий дефіцит через відключення світла.

Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Кабмін призначив нового голову ДСНС

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У серпні 2023 року Кабмін ухвалив звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. З лютого 2024 року Андрій Даник тимчасово виконував обов’язки голови ДСНС.

Міноборони підтвердило знищення центру космічного зв’язку у Криму

Сили оборони продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності окупантів. Зокрема, українські захисники знищили російський центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

За словами пресслужби Міноборони, центр є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації.

Євросоюз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній РФ

Європейський Союз ввів санкції проти «Трансконтейнер». Це одна з найбільших транспортних компаній Російської Федерації. Санкції було запроваджено проти генерального директора «Трансконтейнера» Михайла Концерева.

«Трансконтейнер» – це найбільший залізничний контейнерний оператор у Росії. У 2023 році прибуток компанії зріс, зокрема, шляхом транзитних перевезень білоруських вантажів до російських портів. Також компанія надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні «Алабуга», яка пов'язана з постачання дронів-камікадзе типу «Шахед», якими росіяни атакують Україну.