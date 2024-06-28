Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ

Активи РФ будуть заблокованими допоки Москва не припинить війну проти України

Кошти будуть направлені на допомогу Україні у військовій сфері, підтримку бюджету та відновлення

Влітку Україна може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів. Про стало відомо з підсумкового комюніке саміту ЄС.

«Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, її оборонної промисловості та її відновлення, Європейська рада сподівається, що перші перерахування будуть здійснені цього літа», – зазначено в документі.

Крім того, лідери країн ЄС доручили Європейській комісії, головному дипломату ЄС та Єврораді продовжити роботу над виділенням для України додаткового фінансування на $50 млрд у формі кредиту під заставу заморожених російських активів.

Як вказано в документі, кошти будуть направлені на поточну та майбутню допомогу Україні у військовій сфері, підтримку бюджету та відновлення країни.

Натомість російські активи залишаться заблокованими до тих пір, поки Москва не припинить війну проти України та не компенсує збитки.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.