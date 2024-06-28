Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ
Активи РФ будуть заблокованими допоки Москва не припинить війну проти України
фото з відкритих джерел

Кошти будуть направлені на допомогу Україні у військовій сфері, підтримку бюджету та відновлення

Влітку Україна може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів. Про стало відомо з підсумкового комюніке саміту ЄС.

«Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, її оборонної промисловості та її відновлення, Європейська рада сподівається, що перші перерахування будуть здійснені цього літа», – зазначено в документі.

Крім того, лідери країн ЄС доручили Європейській комісії, головному дипломату ЄС та Єврораді продовжити роботу над виділенням для України додаткового фінансування на $50 млрд у формі кредиту під заставу заморожених російських активів.

Як вказано в документі, кошти будуть направлені на поточну та майбутню допомогу Україні у військовій сфері, підтримку бюджету та відновлення країни.

Натомість російські активи залишаться заблокованими до тих пір, поки Москва не припинить війну проти України та не компенсує збитки.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі. 

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Теги: фінансування Європейський союз гроші росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський: «Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом»
Членство України в ЄС: Зеленський із Брюсселю анонсував гарні новини
Вчора, 13:50
Російські війська продовжували атакувати поблизу та в Вовчанську, а позиційні бої тривали поблизу Глибокого
Аналітики повідомили, що ЗСУ відновили позиції на північний схід від Харкова
25 червня, 06:52
Чи готова Україна до євроінтеграції?
Євроінтеграція України. П'ять ключових факторів успіху
24 червня, 11:01
Російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки
Аналітики розкрили, про що свідчить активізація наступу росіян на Донеччині
23 червня, 06:00
Каталонія проголосила незалежність від Іспанії
Росія причетна до бунту Каталонії? Іспанія почала розслідування
21 червня, 21:44
Росія хоче захопити всю Україну
«Принцип салямі». Світ прекрасно розуміє наміри Москви
16 червня, 10:57
Злочинна група з числа топвійськових вимагала і отримала від військовослужбовця 230 тис. грн хабаря за ротацію з «нуля» у тил
Хто продавав ротації? У скандальній справі з’явилась згадка про генерала Залужного
15 червня, 12:00
«Ми повинні бути рішучими та креативними в наших зусиллях, щоб підтримати Україну та припинити незаконну війну Путіна в цей критичний момент», - Ріші Сунак
Понад $300 млн: Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги
13 червня, 05:59
Чи матиме сенс спецтрибунал, якщо з-під його дії буде виведений головний ідеолог війни Володимир Путін та її глашатай на міжнародній арені Сергій Лавров?
Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам
13 червня, 03:05

Економіка

Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам
Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам
Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ
Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ
Розбудова Хмельницької АЕС: «Енергоатом» звітував про зміни
Розбудова Хмельницької АЕС: «Енергоатом» звітував про зміни
За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів
За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів
Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску
Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску
ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
19K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
8864
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5137
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5063
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
4371
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Новини

Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua