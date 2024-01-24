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США ввели санкції проти російського хакера

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США ввели санкції проти російського хакера
Російські кіберзлочинці продовжують здійснювати руйнівні атаки проти Сполучених Штатів і країн-союзників
фото з відкритих джерел

У жовтні 2022 року хакер проник у мережу однієї з найбільших приватних страхових компаній Австралії Medibank

США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію Medibank в Австралії. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у координації з Австралією та Великою Британією ввело санкції проти хакера Олександра Єрмакова. Він відіграв ключову роль в атаці на Medibank Private Limited у 2022 році.

За словами заступника міністра фінансів Браяна Нельсона, російські кіберзлочинці продовжують здійснювати руйнівні атаки проти Сполучених Штатів і країн-союзників з метою крадіжки конфіденційних даних.

«Єрмаков – громадянин Росії й кіберзлочинець. Його було піддано санкціям за участь у крадіжці та розміщенні в даркнеті 9,7 мільйона записів, що містять особисту інформацію австралійців, включно з іменами, датами народження, номерами Medicare і конфіденційною медичною інформацією», – йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Зазначимо, у жовтні 2022 року Єрмаков проник у мережу однієї з найбільших приватних страхових компаній Австралії Medibank. Він викрав особисту інформацію та конфіденційну медичну інформацію, пов'язану приблизно з 9,7 мільйонами клієнтів та представників компанії.  

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки заарештували підприємця, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки 11 січня ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.

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Теги: хакер санкції США

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