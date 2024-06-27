Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські хакери зупинили рух по Керченському мосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українські хакери зупинили рух по Керченському мосту
Через ураження системи реєстрації та контролю руху утворилася велика черга з автомобілів, що бажають проїхати Керченським мостом
фото з відкритих джерел

Кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту. Про це повідомиляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в розвідці.

За словами співрозмовника агентства, кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Зокрема, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа». Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для колцентру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України атакувало російських інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму. 

Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».

Раніше стало відомо, що Міжнародна спілка електрозв'язку, яка є спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв'язку, розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів.

До слова, Міжнародний кримінальний суд розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.

Теги: розвідка кібератака Керченський міст Кримський міст хакер ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
30 травня, 10:22
Відповідальність за кібератаку взяло на себе хакерське угруповання NoName
Російські хакери атакували іспанську компанію, яка готує танки для України
5 червня, 16:09
Україна знищила близько третини Чорноморського флоту РФ
Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму
6 червня, 10:22
Путін усуває авторитетних командирів армії РФ
Кремль усуває авторитетних командирів РФ – розвідка Британії назвала мету Путіна
2 червня, 17:39
Український дрон у небі над Північню Осетією
Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок
8 червня, 12:40
Су-57 – найсучасніший винищувач РФ, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
10 червня, 14:05
Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені
Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч
12 червня, 07:16
За даними суду, Сергій Кельбах щонайменше тричі зловживав службовими повноваженнями
Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці
19 червня, 03:50
Буданов вважає, що удари по НПЗ можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів
Розвідка повідомила, як удари по російських НПЗ вплинуть на хід війни
24 червня, 09:59

Події в Україні

Українські хакери зупинили рух по Керченському мосту
Українські хакери зупинили рух по Керченському мосту
Окупанти вперше застосували модифікований ФАБ-500 для удару по Харкову
Окупанти вперше застосували модифікований ФАБ-500 для удару по Харкову
Відключення світла 28 червня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 28 червня: графіки від «Укренерго»
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
Окупанти вдарили по приватних будинках у Харкові
Окупанти вдарили по приватних будинках у Харкові
Мер Мукачева вийде із СІЗО під заставу
Мер Мукачева вийде із СІЗО під заставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
34K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
16K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6408
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
4001
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни

Новини

Україна продає електрику закордон? «Укренерго» спростувало поширений фейк
Сьогодні, 19:15
ДТЕК інвестує цього року 4 млрд грн в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС
Сьогодні, 19:11
Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua