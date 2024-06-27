Українські хакери зупинили рух по Керченському мосту

Через ураження системи реєстрації та контролю руху утворилася велика черга з автомобілів, що бажають проїхати Керченським мостом

Кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту. Про це повідомиляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в розвідці.

За словами співрозмовника агентства, кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Зокрема, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа». Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для колцентру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України атакувало російських інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».

Раніше стало відомо, що Міжнародна спілка електрозв'язку, яка є спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв'язку, розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів.

До слова, Міжнародний кримінальний суд розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.