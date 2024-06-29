Українські хакери потужно атакували сайти російських компаній

Знищено понад 100 терабайт даних компанії-розробниці програмного забезпечення, що виконувала контракти для російської окупаційної армії

Українські хакери атакували сайти низки російських компаній, які підтримують війну РФ проти Україні, зокрема, допомагаючи окупаційним військам. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Telegram.

Як зазначається, активісти кіберспільноти BO Team спільно з фахівцями ГУР продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресорки: знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на росії.

Так, лише за минулий тиждень:

знищено понад 100 терабайт даних компанії OrbitSoft – розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії;

знищено усі дані на восьми серверах компанії Orient Systems – розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА;

знищено усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новґород – «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком». Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

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Українські хакери показали наслідки атак на сайти російських компаній ілюстрації: ГУР

Нагадаємо, що днями кіберфахівці ГУР «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту.

Крім того, Головне управління розвідки України атакувало російських інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили відразу кілька великих надавачів послуг у Криму.

Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».

Раніше стало відомо, що Міжнародна спілка електрозв'язку, яка є спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв'язку, розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів.

До слова, Міжнародний кримінальний суд розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.