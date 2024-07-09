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Українські хакери помстилися РФ за атаку на «Охматдит»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українські хакери помстилися РФ за атаку на «Охматдит»
Під кіберудар потрапили «Обласна клінічна лікарня РЖД Перм», ТОВ «ФД-Телеком» та ТОВ ВАПК (волгоградська агропромислова компанія)
фото: Pixabay

Унаслідок кібератаки були знищені численні сервери, виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів даних

Українські хакери здійснили кібератаку на російську мережеву інфраструктуру у відповідь на ракетний удар окупантів по столичній дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня. Про це повідомило rbc.ua.

Унаслідок кібератаки були знищені численні сервери, здійснена масова розсилка смс «Це вам за Охматдит!», виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів важливих даних.

Ціллю кібератаки стали «Обласна клінічна лікарня РЖД Перм», ТОВ «ФД-Телеком» та ТОВ ВАПК (волгоградська агропромислова компанія). Зокрема, внаслідок операції в ТОВ «ФД-Телеком» знищено 174 віртуальних та один фізичний сервер, видалено 51 терабайт інформації, знищено систему відеонагляду та завдано прямих фінансових збитків на 360 тисяч рублів.

А кібератака на «Обласну клінічну лікарню РЖД Перм» вивела з ладу 70 персональних компʼютерів лікарів, знищила файлові сховища, корпоративну пошту, 12 віртуальних серверів, три гіпервізори. Також виведено з ладу мережеве обладнання: комутатори, маршрутизатори та внутрішню телефонію.

На персональних компʼютерах персоналу атакованих обʼєктів зʼявилися фотографії руйнувань та постраждалих дітей під час ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня.

Серед іншого був зламаний і автовідповідач лікарні: при спробах пацієнтів додзвонитися до медзакладу, автовідповідач замість стандартного повідомлення видавав правдиву інформацію про злочинні дії керівництва РФ та воєнні злочини російської армії.

Окрім того, в ТОВ ВАПК в результаті кібератаки зашифровано два компʼютери разом із даними обсягом близько три терабайти, зокрема акти, рахунки, договори та бухгалтерська документація.

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На весь екран
ілюстрації: rbc.ua

Нагадаємо, що наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні пожалілися, що ця кібератака була «найпотужнішою в історії». 

Крім того, нещодавно українські хакери атакували сайти низки російських компаній, які підтримують війну РФ проти України, зокрема, допомагаючи окупаційним військам. 

Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».

Теги: росія кібератака Охматдит хакер

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