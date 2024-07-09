Українські хакери помстилися РФ за атаку на «Охматдит»
Унаслідок кібератаки були знищені численні сервери, виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів даних
Українські хакери здійснили кібератаку на російську мережеву інфраструктуру у відповідь на ракетний удар окупантів по столичній дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня. Про це повідомило rbc.ua.
Унаслідок кібератаки були знищені численні сервери, здійснена масова розсилка смс «Це вам за Охматдит!», виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів важливих даних.
Ціллю кібератаки стали «Обласна клінічна лікарня РЖД Перм», ТОВ «ФД-Телеком» та ТОВ ВАПК (волгоградська агропромислова компанія). Зокрема, внаслідок операції в ТОВ «ФД-Телеком» знищено 174 віртуальних та один фізичний сервер, видалено 51 терабайт інформації, знищено систему відеонагляду та завдано прямих фінансових збитків на 360 тисяч рублів.
А кібератака на «Обласну клінічну лікарню РЖД Перм» вивела з ладу 70 персональних компʼютерів лікарів, знищила файлові сховища, корпоративну пошту, 12 віртуальних серверів, три гіпервізори. Також виведено з ладу мережеве обладнання: комутатори, маршрутизатори та внутрішню телефонію.
На персональних компʼютерах персоналу атакованих обʼєктів зʼявилися фотографії руйнувань та постраждалих дітей під час ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня.
Серед іншого був зламаний і автовідповідач лікарні: при спробах пацієнтів додзвонитися до медзакладу, автовідповідач замість стандартного повідомлення видавав правдиву інформацію про злочинні дії керівництва РФ та воєнні злочини російської армії.
Окрім того, в ТОВ ВАПК в результаті кібератаки зашифровано два компʼютери разом із даними обсягом близько три терабайти, зокрема акти, рахунки, договори та бухгалтерська документація.
Нагадаємо, що наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні пожалілися, що ця кібератака була «найпотужнішою в історії».
Крім того, нещодавно українські хакери атакували сайти низки російських компаній, які підтримують війну РФ проти України, зокрема, допомагаючи окупаційним військам.
Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».
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