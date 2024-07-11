Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери

Всього в депозитарії Казахстану нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом ru

Якщо клієнти не отримають доручення про виведення російських паперів до зазначеної дати, активи виявляться фактично замороженими на рахунках у Казахстані

Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни. Про це повідомляє The Moscow Times.

В організації пояснили, що ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США у відношенні російського Національного розрахункового депозитарію (НРД). Всього в депозитарії нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом ru. Це зобов'язання суверенного боргу, корпоративні облігації та акції.

«У листі йдеться про те, що вони рекомендують завершити всі розрахунки і позбавити казахстанський депозитарій від паперів з російськими кодами ISIN. Казахстанский депозитарій не хоче бачити ці папери в портфелях», — зазначила СЕО європейського брокера Mind Money Юлія Хандошко.

Якщо клієнти не отримають доручення про виведення російських паперів до зазначеної дати, активи виявляться фактично замороженими на рахунках Центрального депозитарію Казахстану, попереджає партнер колегії адвокатів Pen & Paper Кіра Вінокурова.

Згідно з підсумками Центрального депозитарію, з березня по 1 грудня 2022 року казахстанські брокери здійснили з російськими ОФЗ операції на загальну суму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд). Також у 2022 році в депозитарій були переведені акції на суму 50 млрд тенге ($104,6 млн) і інші фінансові інструменти на суму майже 2 трлн тенге ($4,2 млрд).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що наступними цілями Росії можуть бути країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан. Про це глава держави сказав в інтерв'ю казахському виданню «Власть».

За його словами, Москві «просто потрібна причина», аби окупувати якусь територію під приводом «ми просто допомагаємо». Зеленський наголосив, що кінець такої «допомоги» відомий.

Як повідомлялося, країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони.