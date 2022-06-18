США дозволили підсанкційній Венесуелі постачати нафту Європі

Танкер з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів попрямує до Європи

США почали знімати санкції з Венесуели

Із Південної Америки до Європи незабаром відправиться танкер з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів, зафрахтований італійською компанією Eni. Про це повідомляє Reuters.

У травні Державний департамент США направив італійській енергетичній компанії Eni і іспанській Repsol листи, що дозволяють їм відновити операції з венесуельською нафтою.

Другий танкер, зафрахтований Eni, найближчим часом вирушить до Венесуели і, як очікується, завантажить 2 мільйони барелів розведеної сирої нафти і доставить її до Європи. Очікується, що цей вантаж буде розділений між Eni та іспанською Repsol.

Також повідомлялося, що 17 червня Міністерство фінансів США виключило колишнього національного скарбника Венесуели і племінника першої леді країни зі свого санкційного списку венесуельських чиновників.

Нагадаємо, Норвегія в рамках шостого пакету санкцій ЄС заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою.

До слова, Фінляндія зменшила імпорт нафти з РФ на 70%.