  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. США дозволили підсанкційній Венесуелі постачати нафту Європі
рус
    Економіка

    США дозволили підсанкційній Венесуелі постачати нафту Європі

    Танкер&nbsp;з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів попрямує до Європи - США дозволили підсанкційній Венесуелі постачати нафту Європі
    Танкер з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів попрямує до Європи
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    США почали знімати санкції з Венесуели

    Із Південної Америки до Європи незабаром відправиться танкер з венесуельською нафтою об'ємом 650 тисяч барелів, зафрахтований італійською компанією Eni. Про це повідомляє Reuters.

    У травні Державний департамент США направив італійській енергетичній компанії Eni і іспанській Repsol листи, що дозволяють їм відновити операції з венесуельською нафтою.

    Другий танкер, зафрахтований Eni, найближчим часом вирушить до Венесуели і, як очікується, завантажить 2 мільйони барелів розведеної сирої нафти і доставить її до Європи. Очікується, що цей вантаж буде розділений між Eni та іспанською Repsol.

    Також повідомлялося, що 17 червня Міністерство фінансів США виключило колишнього національного скарбника Венесуели і племінника першої леді країни зі свого санкційного списку венесуельських чиновників.

    Нагадаємо, Норвегія в рамках шостого пакету санкцій ЄС заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії.

    Раніше повідомлялося, що у Норвегії активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою.

    До слова, Фінляндія зменшила імпорт нафти з РФ на 70%.

    Читайте також: Норвегія - єдина країна в світі, яка не постраждає від нафтової кризи, - експерт
    Теги: нафта ЄС росія США війна імпорт Венесуела #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США дозволили підсанкційній Венесуелі постачати нафту Європі