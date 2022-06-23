Ворог обстріляв Апостолове на Дніпропетровщині

Містян попереджають про небезпеку касетних боєприпасів

Увечері 22 червня ворог поцілив по місті Апостолове на Дніпропетровщині, розташоване за 40 кілометрів від Кривого Рогу. Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

«Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу. Інформацію про руйнування/ постраждалих з'ясовуємо», – написав він.

Міський голова також наголосив, що всі місця, де можуть бути розкидані касетні елементи зараз невідомі. Тому він закликав людей бути обережними.

Близько 23-ї години на території Апостолового була оголошена повітряна тривога. Потім з’явилось повідомлення, в якому мер попросив людей залишатись в укриттях ще протягом пів години.

Нагадаємо, 15 червня окупанти завдали удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами.

Раніше окупанти обстріляли артилерією Апостолове, є загиблі.

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