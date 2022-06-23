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    Економіка

    Один із найбільших у світі виробників фарб йде з РФ

    Компанія оперувала трьома виробничими майданчиками - Один із найбільших у світі виробників фарб йде з РФ
    Компанія оперувала трьома виробничими майданчиками
    фото з відкритих джерел

    Фінський виробник Tikkurila має намір продати свої фабрики в Росії

    Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila покине російський ринок через 27 років офіційної присутності. У РФ компанія оперує трьома виробничими майданчиками. Про це повідомляє пресслужба компанія.

    Компанія має намір продати свої фабрики, щоб зберегти робочі місця співробітникам.

    У Tikkurila відзначають, що раніше припинили продажі своєї продукції підприємствам держсектора, нафтогазової та авіаційної промисловості.

    Tikkurila – це фінський виробник лакофарбової продукції, один із найбільших в Північній і Східній Європі. У 2021 році Tikkurila увійшла в американський хімічний холдинг PPG Industries.

    Перший завод в Росії був побудований в 1995 році.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що бренд одягу Mango остаточно йде з російського ринку.

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    Теги: росія окупанти санкції війна ринок завод Україна окупація #stoprussia
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    Один із найбільших у світі виробників фарб йде з РФ