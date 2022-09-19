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Adidas не заплатив 10 млрд рублів податків і залишив Росію

Альона Боженко
glavcom.ua
Adidas не заплатив 10 млрд рублів податків і залишив Росію
Adidas йде з російського ринку
фото ілюстративне

Adidas почав масово скорочувати своїх працівників у РФ

Компанія Adidas покинула ринок Росії не заплативши 10 млрд рублів податків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Керівник центру правопорядку Московського регіону Олександр Хамінський звинуватив компанію Adidas у нібито несплаті 10 млрд рублів податків після того, як німецький бренд заявив про свій вихід з російського ринку.

Чиновник звернувся до влади з вимогою «розібратись» з цією компанією. 

Також російські пропагандисти заявляють, що Adidas почав масово скорочувати своїх працівників у РФ, не виплачуючи їм зарплат за пів року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях та обслуговуванні портових терміналів, продає свою частку в російському бізнесі та йде з Росії.

Разом з тим швейцарська компанія Logitech, що виробляє клавіатури, комп'ютерні мишки та веб-камери пішла з російського ринку.

Також американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Dell була ключовим постачальником серверів у Росії.

Теги: росія ринок

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