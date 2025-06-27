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Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм
Трамп заявив про підписання угоди з Китаєм
фото: Білий дім

Водночас Трамп додав, що не з усіма країнами США укладатимуть домовленості

Президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа.

Під час виступу у Білому домі з нагоди заходу, присвяченого законопроєкту про державні витрати, Трамп зазначив:

«Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією –дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників».

Водночас Трамп додав, що не з усіма країнами США укладатимуть домовленості: «Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25%, 35%, 45%».

Окрім угоди з Китаєм, президент США натякнув на потенційно масштабну торговельну домовленість з Індією. За попередньою інформацією, Вашингтон прагне отримати доступ до стратегічних секторів індійського ринку в обмін на зниження тарифів на деякі індійські товари.

Нагадаємо, під час переговорів з торгівлі між представниками Китаю і США, що відбулися в Лондоні, сторони погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві.

Як повідомлялося, після женевських переговорів КНР та США обмінялися взаємними звинуваченнями щодо обмежень на постав‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌ки ‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌ ‌‌‍у Китай передових напівпровідників, видачі віз для китайських студентів в американських вишах та введеного Китаєм контролю над експортом рідкісноземельних металів.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи журналістам підсумки його телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном, що відбулася на початку червня, заявив, що китайський лідер погодився відновити експорт рідкісноземельних металів у США.

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Теги: Дональд Трамп Китай економіка

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