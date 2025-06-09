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Перемовини США і Китаю: як зустріч вплине на ціну золота

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Перемовини США і Китаю: як зустріч вплине на ціну золота
фото: Pexels

Офіційні особи США і Китаю зустрілися в Лондоні для переговорів

Сьогодні, 9 червня, ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара напередодні торговельних переговорів між Сполученими Штатами й Китаєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Спотова ціна золота зросла на 0,3% до $3 318,76 за унцію. 

Зазначається, що офіційні особи США і Китаю сьогодні зустрілися в Лондоні для переговорів, спрямованих на вирішення торгової суперечки між двома країнами. «У короткостроковій перспективі, якщо буде позитивний результат зустрічі, це може бути трохи негативним для золота, але не надто», – сказав Барт Мелек, керівник відділу товарних стратегій TD Securities.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 5 червня провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що вони незабаром обговорять торговельну угоду. Це відкриває перспективу нових домовленостей між двома державами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп утримується від тиску на Китай щодо припинення підтримки російської військової машини, обираючи зосередження на інших питаннях у відносинах з Пекіном. Про це заявляють американські та європейські чиновники, знайомі з цим питанням.

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Теги: золото ціни Китай США

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