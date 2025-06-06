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Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
Глава німецького уряду вперше провів особисту розмову з американським президентом
фото: DW

Мерц мав переконати президента США відігравати більш активну роль у захисті України

Німецький канцлер Фрідріх Мерц не зміг досягти однієї з важливих цілей свого візиту до президента США Дональда Трампа. Вона стосувалася підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

За словами німецьких посадовців, Мерц прибув до Вашингтона з надією переконати американського лідера відігравати більш активну роль у захисті України, щоб змусити Росію припинити вторгнення. Попри це, ані публічно, ані в приватній розмові з канцлером Трамп не взяв на себе зобов’язання підтримувати Україну зброєю або ввести санкції проти Росії. Ба більше, він навіть натякнув, що санкції можуть стосуватися й України.

Водночас помічники Трампа повідомили журналістам, що американський президент розлючений і на очільника Росії, і на президента України, але здебільшого саме на Володимира Зеленського, якого він називав «поганим хлопцем», що ставить світ на межу ядерної війни.

Нагадаємо, глава Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому на першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом після вступу на посаду. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет. Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту.

Аналітики зазначають, що Мерц уже зробив кілька сміливих політичних кроків, які він може висвітлити, щоб заспокоїти Трампа. Зокрема, він підтримав вимогу Трампа більш ніж подвоїти цільовий рівень витрат НАТО до 5% від ВВП. Два європейські дипломатичні джерела також повідомили Reuters, що саме Мерц координував візит європейських лідерів до Києва через кілька днів після вступу на посаду.

До слова, президент США Дональд Трамп порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні».

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Теги: Дональд Трамп Фрідріх Мерц

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