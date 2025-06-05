Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі

Трамп: Розмова майже повністю була зосереджена на торгівлі. Питання, що стосуються Росії/України або Ірану, не обговорювалися

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Як передає «Главком», про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з Президентом Сі з Китаю, під час якої ми обговорили деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та погодженої торговельної угоди. Дзвінок тривав приблизно півтори години і завершився дуже позитивно для обох країн. Відтепер не повинно залишатися жодних питань щодо складності продукції з рідкоземельних елементів», – заявив Трамп.

Як стало відомо, команди США та Китаю незабаром зустрінуться – місце буде визначено пізніше. США представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік і торговий представник США, посол Джемісон Ґрір.

«Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді та мене відвідати Китай, і я відповів тим самим. Як президенти двох великих націй, ми обидва з нетерпінням чекаємо на цю подію. Розмова майже повністю була зосереджена на торгівлі. Питання, що стосуються Росії/України або Ірану, не обговорювалися. Ми повідомимо ЗМІ про графік і місце проведення майбутньої зустрічі. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – підсумував Трамп.

Як відомо, Білий дім повідомив, що цього тижня ймовірно відбудеться телефонна розмова між президентами США та Китаю. Тим часом джерела, наближені до адміністрації Дональда Трампа, стверджують, що ідея спілкування з Сі Цзіньпіном стала для Трампа своєрідною нав’язливою думкою. Як і у випадку з обіцянкою швидко завершити війну в Україні, він переконаний, що особистий діалог із китайським лідером здатен врегулювати всі торговельні суперечності між державами.

Раніше американський президент заявив, що Китай «повністю порушив угоду з нами». Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що Китай не скасував нетарифні бар'єри, як було погоджено в угоді. Згідно з торговим перемир'ям, досягнутим у травні на зустрічі в Женеві, США знизили мита на товари з Китаю з 145% до 30%. Китайські мита на товари з США знизилися з 125% до 10%.

Тим часом Китай стверджує, що Сполучені Штати «серйозно порушили»торговельне перемир'я. Пекін заявив, що порушення угоди з боку США включають припинення продажу програмного забезпечення для проєктування комп'ютерних мікросхем китайським компаніям, застереження проти використання мікросхем, виготовлених китайським Huawei, та скасування віз для китайських студентів.