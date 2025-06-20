Трамп боїться атакувати Іран через досвід з Лівією – NYP

Раніше повідомлялося, що Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але відклав його реалізацію

За словами неназваних посадовців, Трамп не хоче, щоб Іран перетворився на Лівію

Обережність президента США Дональда Трампа щодо атаки на Іран частково зумовлена ​​побоюваннями можливості створення «ще однієї Лівії» у разі повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

Останніми днями президент США згадав десятирічне занурення в анархію багатої на нафту північноафриканської країни у 2011 році – після того, як США приєдналися до бомбардувальної кампанії НАТО з метою повалення диктатора Каддафі, повідомили три джерела, близькі до адміністрації. Трамп «не хоче, щоб він (Іран) перетворився на Лівію», сказав один з чиновників, знайомий з обговореннями адміністрації щодо можливого приєднання до авіаударів Ізраїлю проти ядерної програми Ірану.

Одне з джерел журналістів повідомило, що він безпосередньо чув, як президент приватно говорив про стурбованість тим, що Іран стане схожим на Лівію, ще до того, як Ізраїль розпочав повітряний напад на Іран. Також за словами джерела, близького до адміністрації, Трамп згадав Афганістан та Ірак.

П’яте джерело, яке не мало безпосередньої інформації про заяви щодо Лівії, розповіло, що Трамп, схоже, схиляється до можливості завдати обмежених авіаударів, щоб знищити ядерні об'єкти Ірану у Фордо та Натанзі за допомогою 13,5-тонних бомб «Bunker buster» для знищення бункерів, які не можна перевозити на ізраїльських літаках.

«Лівійська кампанія тривала значно довше та завершилася зміною режиму. Якщо режим в Ірані впаде, це трапиться не через Трампа, адже це не є метою його дуже обмеженого удару», — зазначило джерело, висловивши стурбованість тим, що «ми отримаємо когось гіршого, ніж Хаменеї».

Раніше телеканал CBS News з посиланням на джерела повідомив, що Трамп вважає, що знищення ядерного об'єкта у Фордо в Ірані необхідне через ризик швидкого виготовлення ядерної зброї країною.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Сполучені Штати не відкидають можливість застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному обʼєкту у Фордо.