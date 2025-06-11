«Ми звільнимо Лос-Анджелес». Трамп виступив на військовій базі у Північній Кароліні

Трамп: Ми звільнимо Лос-Анджелес, зробимо його знову вільним, чистим і безпечним

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили

Президент США Дональд Трамп виступив з промовою на базі Форт-Брегг до 250-річчя Армії Штатів. Він виступив перед військовими та взяв участь у демонстрації військової техніки, передає «Главком».

Під час заходу він спостерігав за артилерією, висадкою піхоти з гелікоптерів, стрибками парашутистів 82-ї повітряно-десантної дивізії та пусками HIMARS.

Трамп у своїй промові зосередився на ситуації в Лос-Анджелесі, де тривають масові протести, що пов'язані з міграційною політикою його адміністрації.

«Ми не дозволимо, щоб американське місто було завойоване іноземним ворогом. Саме так – ворогом. Це не протест – це агресія», каже він.

Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.

«Ми звільнимо Лос-Анджелес, зробимо його знову вільним, чистим і безпечним», – додав він.

Як стало відомо, мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. Гроші підуть на проїзд, житло та харчування військових.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів, до вечора 7 червня під вартою за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства опинилися щонайменше 44 особи. У відповідь на дії правоохоронних органів у місті почалися демонстрації та заворушення.

Згодом президент США наказав направити туди підрозділи Національної гвардії. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2 тис. військовослужбовців.

Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.