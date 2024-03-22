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«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
Підприємства у Польщі активно шукають фахівців-електриків
фото: Reporter

Рulshr.pl: Попри пропозицію високих зарплат по всій Польщі критично бракує електриків

На польському ринку праці в 2024 році настав цікавий період, про який говорять багато експертів. Виявилося, що Польщі катастрофічно не вистачає електриків. Про це пише видання Рulshr.pl.

Люди цієї спеціальності у Польщі вже на вагу золота, але країні, як і раніше, не вистачає багатьох тисяч фахівців дефіцитної професії. Важко підрахувати точну кількість електриків, яких зараз не вистачає на ринку праці, але рекрутери визнають, що не минає й тижня, щоб до них не звернулася компанія, яка шукає електриків.

Як пише видання, електриків  зараз потрібно суттєво більше, ніж водіїв, айтішників і навіть працівників торгівлі. Це свідчать останні тенденції на ринку праці у Польщі.

«Електрик 2024 року – це інша професія, ніж 2000 чи 1990 року. Раніше говорили, що електрик перевіряє, чи маємо електрику в розетці. Сьогодні електрик повинен уміти читати технічні креслення, будувати об'єкти, що працюють від електрики, відповідати за безліч складних технологічних процесів. Сьогоднішній електрик має бути освіченим, навченим та компетентним», – повідомила експерт ринку праці компанії IDEA HR Group Ганна Судольська.

Причому й усередині професії є важливі розмежування. Наприклад, задіяні у будівництві вітряних електростанцій на морі або у видобутку сировини фахівці повинні не просто вміти поводитися з електрикою, а й мати низку інших навиків. 

«Деякі люди при прийомі на роботу вказують, що електрик повинен, наприклад, знати англійську або мати досвід роботи у сфері відновлюваної енергетики», – додає Анна Судольська. Але у таких фахівців зарплата набагато вища за середню,  і вони можуть  отримати заробіток у понад 20 тис. злотих (193 тис грн)

Як зазначає Рulshr.pl, електрик – далеко не єдиний фахівець, якого не вистачає на ринку праці. Також затребуваними спеціалістами будуть  теслі, покрівельники, будівельники-оздоблювачі, зварювальники, слюсарі, кухарі, автослюсарі, монтажники будівельних установок, муляри та штукатури, машиністи та слюсарі землерийної техніки та верстатники, тощо.

До слова, умови перебування українців у Польщі можуть суттєво змінитись, оскільки польський Кабінет міністрів уже працює над новими правилами. Про це повідомляє Gazeta Prawna.Уряд продовжив перебування українських біженців до 30 червня – і до кінця цього терміну діятимуть попередні умови та пільги. Проте наступного періоду чиновники хочуть змінити пільги для українців.

Нагадаємо, у Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзаконудля українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін. Про це йдеться на сайті Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

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Теги: Польща зарплата українці біженці пільги блокада професії

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