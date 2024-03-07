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Українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік
Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро
фото з відкритих джерел

31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у їздити на українських номерах у Німеччині більше року

До 31 березня українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік і отримати німецькі номери. Це стосуються українців, які перебувають у країні більше року. За керування автомобілем без реєстрації штрафуватимуть, повідомляє DW.

31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у їздити на українських номерах у Німеччині більше року. Запитів від земель на подовження цих положень і винятків для українських транспортних засобів не поступало, повідомили DW у міністерстві транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія, яка очолює конференцію земельних транспортних відомств.

«Це означає, що всі українські транспортні засоби, які більше року перебувають у Німеччині, відтоді мають бути поставлені на облік у Німеччині» – зазначили у земельному міністерстві.

Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро та 1 штрафний бал. За 8 штрафних балів у Німеччині забирають водійське посвідчення.

Водночас залишаються невирішеними деякі юридичні питання. Зокрема, заявник має довести своє право розпоряджатися автомобілем, який має іншого власника. Чимало водіїв не можуть довести таке право. Також невідомо, що буде з українськими автомобілями, які не зможуть пройти німецький техогляд і не відповідають європейським приписам – їм буде потрібен спеціальний дозвіл на участь у дорожньому русі.

Федеральне міністерство транспорту обіцяє надати землям інструкції, як діяти у таких випадках.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибуло близько 1,143 млн українських біженців. З того часу правила в'їзду, перебування та розмір виплат дещо змінилися.

Як і раніше, українці можуть в'їжджати на територію Німеччини без візи, проте перебувати в країні без реєстрації дозволено на строк до 90 днів.

Після того, як дні безвізу закінчаться, потрібно або виїжджати з Німеччини, або обов'язково подавати заявку на набуття статусу тимчасового захисту . До речі, біометричний закордонний паспорт для в'їзду не потрібний. Достатньо мати ID-картку чи паспорт, а для дітей – свідоцтво про народження.

Теги: біженці Німеччина автомобіль

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