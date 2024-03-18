Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка

У київських театрах є вистави, квитки на які продаються і за тисячу, і за дві...

Коли квитки у Києві дорожчі, ніж по областях

Про контрасти воєнного часу...

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Трохи театральної бухгалтерії.

Ціни у столичних театрах значно виросли під час війни. Театральна інфляція часом складає і 100, і 200%, і.... Попит є. Пропозиція теж. Ринок так працює.

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Але ситуація така не по всій Україні і не у всіх театрах.

У столицю, наприклад, у березні з гастролями приїде один обласний театр зі своїм суперхітом, який зібрав премії. Квиток на цю виставу у Києві у 10-15 разів дорожчий, ніж у себе дома.

Нічого. Все вже розкупили)

У київських театрах є вистави, квитки на які продаються і за тисячу, і за дві, і навіть до чотирьох доходить (мова про звичайні покази, НЕ благодійні, де застосовується спеціальна націнка).

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Але апетит приходить, як кажуть, під час їди. Гендиректор театру Франка Захаревич увійшов у смак, особливо після солдаутів «Конотопської відьми», гарно все порахував і каже, що собівартість візиту одного глядача у театр взагалі-то складає десь біля 5 тис. грн. А часом доходить 7 тис. грн.

До чого б це?