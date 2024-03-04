Українських біженців у Польщі може чекати серйозна перевірка
У Польщі хочуть посилити перевірку українських біженців
Умови перебування українців у Польщі можуть суттєво змінитись, оскільки польський Кабінет міністрів уже працює над новими правилами. Про це повідомляє Gazeta Prawna.
Уряд продовжив перебування українських біженців до 30 червня – і до кінця цього терміну діятимуть попередні умови та пільги. Проте наступного періоду чиновники хочуть змінити пільги для українців.
Так, крім іншого пропонується:
- анулювати тимчасовий захист за виїзд до України: у такому разі держава зафіксує, що біженець більше не вважає перебування на батьківщині небезпечним. Наразі виїзд доступний для українців на 30 днів;
- скасувати кошти для новоприбулих у розмірі 300 злотих;
- більш ретельно перевіряти людей, які мають заборгованість із виплат. Багато біженців не компенсують половину витрат за проживання та харчування в центрах розміщення.
Нагадаємо, у Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін. Про це йдеться на сайті Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.
Там, зокрема, повідомляють, що українським біженцям буде продовжено тимчасовий захист у Польщі. Однак, попри прогнози, її продовжать зовсім ненадовго. Очікувалося, що новий термін тимчасового захисту для українців встановлять до 1 вересня 2024 року, але, як стало відомо, його планують продовжити лише до 30 червня.
Відповідно, вже з 1 липня набудуть чинності зміни до Спецзакону для українців. Зокрема термін легального перебування наших співвітчизників у Польщі закінчиться саме 30 червня. Крім того, українцям також слід бути готовими до скорочення соціальних виплат.
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