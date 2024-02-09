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Тимчасовий захист для українських біженців: Польща неочікувано внесла зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тимчасовий захист для українських біженців: Польща неочікувано внесла зміни
Польща змінила строки перебування для українців
фото: bostonglobe.com

Польща різко скоротила термін перебування біженців з України 

У Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін. Про це йдеться на сайті Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Там, зокрема, повідомляють, що українським біженцям буде продовжено тимчасовий захист у Польщі. Однак, попри прогнози, її продовжать зовсім ненадовго. Очікувалося, що новий термін тимчасового захисту для українців встановлять до 1 вересня 2024 року, але, як стало відомо, його планують продовжити лише до 30 червня.

Відповідно, вже з 1 липня набудуть чинності зміни до Спецзакону для українців. Зокрема термін легального перебування наших співвітчизників у Польщі закінчиться саме 30 червня. Крім того, українцям також слід бути готовими до скорочення соціальних виплат.

Нагадаємо, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

Через вторгнення РФ в Україну виникла наймасштабніша хвиля міграції з часів Другої світової війни. У пошуках порятунку українці масово кинулися до країн Європи. Переважно наші співвітчизники знайшли притулок у сусідній Польщі.

Проте війна в Україні триває майже два роки. І за цей час розподіл українських біженців до ЄС дещо змінився. Згідно з результатами дослідження Міграційної платформи та Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, у Німеччині значно зросла кількість біженців з України.

До початку повномасштабного вторгнення у Німеччині налічувалося 150 тисяч українців. Однак за час війни цей показник зріс до 1,1 млн. осіб. Як з'ясувалося, багато українців переїхали до Німеччини із Польщі. До такого переїзду біженців спонукають наявність родичів чи друзів у Німеччині, більші виплати, краща соціальна підтримка та вища оплата праці.

До слова, у Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігає третина поляків. Водночас кожен п'ятий житель Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця. Про це пише yavp.pl.

Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження Barometr Polskiego Rynku Pracy від компанії Personnel Service.

За даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року. Нейтральне ставлення до біженців – 38% респондентів. У березні 2023 року таких відповідей було 46%.Про позитивне ставлення до українців заявив майже кожен третій опитаний поляк. Переважно позитивні настрої у людей віком від 55 років – 31% опитаних. Натомість негативне ставлення найбільше висловлюють молоді поляки (25-34 роки) – 20% респондентів.

Читайте також: З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: опитування
Теги: Польща війна українці притулок біженці

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