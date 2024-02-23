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Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку (фото)
фото: пресслужба Міністерстві аграрної політики

Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя

Українські фермери, після того як польські протестувальники розсипали українське зерно, привезли на кордон сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками. Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова». Про це повідомило  Міністерство аграрної політики.

«Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні», - йдеться у повідомленні.

Серед розстріляної техніки – трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованої Херсонщини.

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«Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули», –додали в Мінагрополітики.

Загалом український аграрний сектор, за оцінкою Світового банку, зазнав за 2 роки повномасштабної війни понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат.

Нагадаємо, на польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).

Також вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

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Теги: Мінагрополітики зерно аграрії кордон фермер протест Польща

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