Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Системи С-300 і «Тор-М1» становлять для України великий інтерес, про що неодноразово заявляв президент Зеленський

Греція допускає передачу Україні своїх систем ППО С-300, особливо після ракетного удару Росії по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Про це повідомляє Army Recognition.

Греція переглядає питання про постачання своїх зенітно-ракетних комплексів російського виробництва С-300 і «Тор-М1» Україні після російського військового удару, завданого неподалік від її прем'єр-міністра під час візиту в Україну.

«Ця переоцінка знаменує собою поворотний момент після того, як російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від колони, в якій перебували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський в Одесі 6 березня», – пише видання.

ЗМІ вказують, що така можливість є в разі отримання Афінами більш сучасної американської системи MIM-104 Patriot.

Видання пише, що Греція також розглядає можливість передачі Україні ЗРК «Оса-АКМ».

Тоді як системи С-300 і «Тор-М1» становлять для України великий інтерес, про що неодноразово заявляв президент Зеленський, систему «Оса» українці вважають застарілою.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про ракетний удар, якого Росія завдала по порту Одеси, коли він перебував там разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. 

Як повідомлялося, Греція приєдналася до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території. 

Теги: росія міністр Греція українці Володимир Зеленський президент ракета Порту російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людство знову підходить до краю прірви?
Світ приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди
24 лютого, 14:00
Цей рік буде дуже непростим для України та світу
План України на 2024-й рік – пережити
28 лютого, 10:31
Іноземні війська можуть розміщуватися так, щоб не створити враження прямої залученості Заходу до війни
Розміщення іноземних військ в Україні: безпека чи ризик?
27 лютого, 12:02
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
1 березня, 07:50
SpaceX Ілона Маска отримав поштовх для роботи в Індонезії через аварію китайського супутника Nusantara
Ілон Маск непогано заробив на збитому індонезійському супутнику – Reuters
20 лютого, 09:46
Лавров заявив, що в отруєнні Навального винна Німеччина
Лавров заявив, що в отруєнні Навального винна Німеччина
22 лютого, 20:55
Зеленський: Той, хто з білим прапором, хто він? Він – росіянин
«Ми ж всі не ідіоти». Зеленський різко прокоментував допуск росіян до Олімпіади
12 березня, 12:41
Рейтинг уряду Японії впав до рекордно низького рівня
Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда розчарував японців – Kyodo
11 березня, 10:11
Момент прильоту потрапив на відео
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
Вчора, 09:59

Соціум

Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну
Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
У Курську прогриміли вибухи (відео)
У Курську прогриміли вибухи (відео)
Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя, щоб домогтися змін в ЄС
Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя, щоб домогтися змін в ЄС
Білий дім прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні
Білий дім прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні
Бербок намагається змінити думку Шольца щодо ракет Taurus для України – ЗМІ
Бербок намагається змінити думку Шольца щодо ракет Taurus для України – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
14K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
5566
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
5268
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
3676
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну

Новини

Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
14 березня, 13:54

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua