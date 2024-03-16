Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ

Системи С-300 і «Тор-М1» становлять для України великий інтерес, про що неодноразово заявляв президент Зеленський

Греція допускає передачу Україні своїх систем ППО С-300, особливо після ракетного удару Росії по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Про це повідомляє Army Recognition.

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Греція переглядає питання про постачання своїх зенітно-ракетних комплексів російського виробництва С-300 і «Тор-М1» Україні після російського військового удару, завданого неподалік від її прем'єр-міністра під час візиту в Україну.

«Ця переоцінка знаменує собою поворотний момент після того, як російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від колони, в якій перебували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський в Одесі 6 березня», – пише видання.

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ЗМІ вказують, що така можливість є в разі отримання Афінами більш сучасної американської системи MIM-104 Patriot.

Видання пише, що Греція також розглядає можливість передачі Україні ЗРК «Оса-АКМ».

Тоді як системи С-300 і «Тор-М1» становлять для України великий інтерес, про що неодноразово заявляв президент Зеленський, систему «Оса» українці вважають застарілою.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про ракетний удар, якого Росія завдала по порту Одеси, коли він перебував там разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Як повідомлялося, Греція приєдналася до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території.