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Туреччина вводить нове правило під час оренди житла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина вводить нове правило під час оренди житла
Орендар має оплачувати житло або комерційне приміщення у Туреччині через банк або поштові відділення
фото із відкритих джерел

Туреччина забороняє готівкові розрахунки орендодавцям житла

У Туреччині зараз розглядають кілька законопроєктів, які суттєво вплинуть на ринок нерухомості.  Зокрема податкове управління Туреччини підготувало новий регламент роботи на ринку оренди житла. Правила стосуються, зокрема, короткострокової оренди – на добу чи тиждень. У новому проєкті зазначено, що платежі, зроблені готівкою, призведуть до штрафу у 10%. Покарання торкнеться і власника нерухомості, і орендаря, пише Sozcu.

Встановлено фіксований мінімальний штраф – 5 тис. турецьких лір ($147), він накладатиметься у разі розрахунків готівкою в межах цього рівня. За більших сум виплати збільшаться.

Наприклад, якщо орендодавець отримує щомісячну плату у розмірі 25 тис. лір ($735), то оплата готівкою за два місяці призведе до штрафу у розмірі 10 тис. лір ($294) для кожного учасника угоди.

Податкове управління підготувало цей проєкт постанови для виконання вимог щодо обов'язкових банківських платежів. Норму прописано в законі, опублікованому 2 серпня 2024 року. Усі орендні платежі за житлову чи комерційну нерухомість тепер мають підтверджуватись документально через банк чи Турецьке поштове чи телеграфне агентство (Posta ve Telgraf Teskilati – PTT). При цьому немає значення термін здачі, корективи діють навіть при оренді на одну ніч.

Розмір штрафів щорічно збільшуватиметься залежно від курсу переоцінки. Максимальні виплати за календарний рік обмежені 20 мільйонами турецьких лір ($588 065).

Однак, якщо про недотримання вимог буде повідомлено владі протягом п'яти робочих днів, штрафу поки що можна уникнути.

Вazaar times уточнює, що штраф складе 10% від суми орендної плати і нагадує, що подібні заходи вже запроваджувалися, але тільки стосовно комерційної нерухомості.

За оплату готівкою під час здачі таких об'єктів карали на суму від 5% від ставки, при цьому мінімум складав 3 тис. турецьких лір ($88). Річний ліміт штрафів теж був значно меншим – 8,7 млн. Власників житлових приміщень та орендарів це раніше не стосувалося, тепер вони не будуть винятком.

Експерти вважають, що це серйозна зміна. Відтепер орендні платежі мають оброблятися офіційними каналами, гарантуючи, що кожна транзакція відстежується та реєструється. Передбачається, що це зведе до мінімуму кількість незареєстрованих контрактів та значно спростить облік орендних платежів.

Теги: Туреччина нерухомість житло квартира оренда

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