Винищувачі та урядове житло. Які умови ставить Путін, аби відвідати країну НАТО – ЗМІ

Візит Путіна до Анкари постійно відкладається через безпекові питання

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі. Також він вимагає надати йому урядове житло. Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на джерела.

Російський диктатор побоюється, що Україна може збити його літак у повітрі. Крім того, оскільки Туреччина є членом НАТО, російські офіційні особи стурбовані можливими замахами на життя самого Путіна, чи його оточення, повідомили джерела.

Така вимога Москви, а також, можлива посадка російських винищувачів на території Туреччини, за даними джерел, і є причиною того, що візит Путіна до Анкари постійно відкладається, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в країні можуть сприймати такі літаки як ворожі цілі.

Джерело, знайоме з переговорами, зазначило, що Туреччина навряд чи закриє системи НАТО, щоб задовольнити запит Росії.

Під час останніх обговорень візиту російські та турецькі офіційні особи обговорювали прибуття Путіна в перший тиждень жовтня. Двоє колишніх турецьких послів, які раніше були тісно залучені до дипломатичного протоколу навколо візитів глав іноземних держав, назвали російський запит «дуже незвичайним».

«Турецький уряд може надіслати винищувачі для супроводу глав іноземних держав в якості жесту. Проте я не можу пригадати жодного візиту, де глави іноземних держав хотіли б взяти з собою винищувачі своєї країни», – сказав один із колишніх послів.

Однак російські вимоги не обмежуються лише винищувачами. Російські чиновники також скаржаться, що три найбільші готельні заклади в Анкарі – Hilton, Sheraton і JW Marriott – належать США. Москва, йдеться у статті, вважає американські готельні мережі небезпечними для глави російської держави.

Тож російський диктатор хоче, аби Анкара надала для нього урядовий гостьовий будинок, що є «дуже незвичайним і безпрецедентним».

До слова, востаннє Путін відвідував Анкару в 2014 році.

Нагадаємо, турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їм рахунки. Про це із посиланням на слова посла Росії у Туреччині Олексія Єрхова пишуть росЗМІ.

Як відомо, Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів.