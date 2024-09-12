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У Вінниці доглядальниця планувала вбивство пенсіонерки, щоб забрати її квартиру

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Вінниці доглядальниця планувала вбивство пенсіонерки, щоб забрати її квартиру
Підозрюваній загрожує до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція

Вінничанку затримали на одній з вулиць обласного центру одразу після передачі їй ампул з імітацією сильнодіючого лікарського засобу

У Вінниці доглядальниця готувалася до вбивства 83-річної пенсіонерки, аби швидше отримати її квартиру – злочину запобігли поліція та УСБУ.

Фігурантка планувала придбати заборонений у вільному продажі медичний препарат, який повинен був призвести до нібито природної смерті жертви. 4 вересня, у день народження бабусі, правоохоронці завадили реалізації моторошного плану піклувальниці. 

За словами заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, спочатку поліцейські отримали інформацію, що 47-річна вінничанка готується вчинити вбивство з корисливих мотивів. У ході досудового розслідування ці відомості знайшли своє підтвердження. 

Правоохоронці встановили, що у 2020 році зловмисниця уклала з пенсіонеркою, котра потребує систематичного стороннього догляду, договір довічного утримання. Відповідно до цієї угоди, у разі смерті підопічної, у власність доглядальниці переходить квартира.

Сама 83-річна жінка безперечно довіряла помічниці, та дійсно всіляко їй допомагала, увійшовши за ці роки повністю в довіру. Згодом, фігурантка захотіла «пришвидшити процес» отримання житла, й почала підшукувати медичну речовину, за допомогою якої людину можна позбавити життя. 

Вінничанку затримали на одній з вулиць обласного центру одразу після передачі їй ампул з імітацією сильнодіючого лікарського засобу. 

У ході санкціонованих обшуків працівники поліції вилучили медичні препарати, заборонені у вільному продажі, оригінали та копії різної документації, чорнові записи, мобільні телефони, а також 11 900 доларів.

Жінка затримана у процесуальному порядку. Слідчі вже повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів), а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави 605 600 гривень.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Вінниця квартира медичні препарати жінка поліція розслідування вбивство

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