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Суттєво дешевше: турки тікають із власних курортів у іншу країну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Суттєво дешевше: турки тікають із власних курортів у іншу країну
Кількість турків, які відвідали Єгипет у 2024 році, збільшилась у три рази
фото із відкритих джерел

Громадяни Туреччини масово їдуть відпочивати в Єгипет, бо готелі у власній країні занадто дорогі

Кількість турецьких туристів, які поїхали до Єгипту, збільшилася втричі. Очікуюється, що цього року Єгипет відвідають 250 тис. турецьких туристів.  Про це заявив виданню Turizm Güncel гендиректор Coral Travel Turkey Мехмет Камчі. 

Кількість турецьких туристів, яких прийняв Єгипет, за два роки зросла в геометричній прогресії завдяки доступності країни та безвізовому режиму. «Кількість турків, які відвідали Єгипет у 2024 році, збільшилась утричі», – заявив турецький експерт. Цього року очікують близько 250 тис. турецьких туристів за рахунок щотижневих рейсів. Йдеться про 70 регулярних маршрутів від турецьких та єгипетських перевізників, з чартерами ця кількість зростає до 100.

У результаті Єгипет заробляє ті гроші, які не отримує турецький туристичний бізнес. «Доходи Єгипту від туризму, який побив свій власний рекорд, завершивши 2023 рік із 14,3 млн туристів, досягли $6,6 млрд у першій половині цього року. Торік за той же час Єгипет заробив $6,3 млрд», – заявив він.

У Єгипті заявляють, що у готелях Хургади спостерігається значне зростання заповнюваності, зокрема за рахунок внутрішніх туристів. Причина цього – зниження цін із вересня.

Як заявив Ессам Алі, член Палати туристичних установ Червоного моря, ціни в готелях Хургади, починаючи з вересня цього року, були нижчими, ніж у їхніх аналогах в інших країнах.

Мохамед Гамаль, директор одного з готелів у Хургаді, заявив, що заповнюваність готелів сягнула 100%, тобто повного завантаження. Як основну причину він також назвав «нижчі ціни протягом усього року, ніж в альтернативних країнах, зокрема в Туреччині». Він також заявив, що чекає високого зимового сезону «з високою заповнюваністю та високим попитом на бронювання».

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Теги: Туреччина Єгипет гроші бізнес туризм рекорд зниження цін

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